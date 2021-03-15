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В США вручили "Грэмми". Песня года - "I Can't Breathe" о Джордже Флойде и протестах

15.03.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Композиция "I Can't Breathe" певицы H.E.R., посвященная памяти убитого полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, победила в номинации "Песня года".

В США вручили "Грэмми". Песня года - "I Can't Breathe" о Джордже Флойде и протестах
Певица H.E.R (слева) получает статуэтку за лучшую песню года. Тиара Томас (справа) - одна из авторов победившей композиции
Билли Айлиш получила "Грэмми" за лучшую запись года, а также за песню к последнему фильму о Бонде.


Премию дали также Леди Гага, Ариане Гранде и Бейонсе. В категории "Лучший новый музыкант" победила американская рэп-исполнительница Megan Thee Stallion.

"Я хочу поговорить о той боли, которую испытывают только чернокожие", - сказала H.E.R. о песни, посвященной Флойду и протестам Black Lives Matter, охватившим США.

"I Can't Breathe" ("Я задыхаюсь") - последние слова 46-летнего мужчины, гибель которого от рук полицейского спровоцировала протесты против расизма и полицейского насилия по всей Америке.



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Тейлор Свифт получила статуэтку за лучший альбом года. Диск "Folklore" музыкальные критики ранее назвали одним из лучших в дискографии певицы. Это восьмой по счету альбом Тэйлор Свифт.

Американская поп-звезда Билли Айлиш получила несколько статуэток "Грэмми", в том числе одну из главных в престижной категории "Лучшая запись года" за песню "Everything I Wanted", а также за заглавную песню к последнему фильму о Джеймсе Бонде.

В прошлом году Айлиш завоевала пять премий - в том числе за лучший дебют и лучшую песню и лучший альбом.

В номинации "Лучшая песня, написанная для визуальных медиа" вместе с Айлиш победил ее брат Финнеас О'Коннелл.

19-летняя Айлиш стала самой молодой певицей, записавшей саундтрек к бондиане. Выход 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" запланирован на октябрь 2021 года. Дэниел Крейг сыграл в нем агента 007 в последний раз.

В категории "Лучший новый исполнитель" победила американская рэп-музыкантка Megan Thee Stallion.

Американские певицы Леди Гага и Ариана Гранде получили награду за совместно записанную песню "Rain on me" - в категории "Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой".

Бейонсе получила "Грэмми" в категории "Лучшее R&B-исполнение" за песню "Black Parade". Теперь у певицы рекордное количество премий "Грэмми" среди женщин - 28 статуэток.

Предыдущий рекорд поставила кантри-певица Элисон Краусс с 27 статуэтками. Среди мужчин рекорд удерживает английский дирижер Георг Шолти с 31 наградами.

63-я церемония вручения самой престижной музыкальной премии "Грэмми", учрежденной Академией звукозаписи США, прошла без зрителей в гибридном формате, артисты выступали на пяти сценах, расположенных рядом друг с другом.

Канадский исполнитель The Weeknd, чей сингл "Blinding Lights" лидирует в хит-парадах, а альбом After Hours год спустя после выхода остается в чартах, не был номинирован на "Грэмми" и объявил бойкот премии.

Казахстанский диджей Imanbek (Иманбек Зейкенов) получил "Грэмми" в категории "Лучший ремикс". Награждения лауреатов в "неосновных" номинациях прошло перед основной церемонией. Imanbek стал первым уроженцем Казахстана, получившим "Грэмми".
 
 
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Композиция "I Can't Breathe" певицы H.E.R., посвященная памяти убитого полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, победила в номинации "Песня года".
 
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