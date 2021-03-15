А где вы раньше были? Белнефтехим утверждает, что транзит через российские порты выгоднее

reform.by «На сегодняшний момент российская сторона предоставила достаточно благоприятные условия. Настолько благоприятные, что выгоднее, чем Прибалтика. Мы можем говорить о больших перспективах работы через российские порты», — цитирует Тищенко





На прошлой неделе первые беларусские нефтепродукты были отправлены в порты Ленинградской области. Соглашение между Беларусью и Россией о перевалке нефтепродуктов было подписано в феврале.





Условия транзита не разглашаются. Известно лишь, что они предполагают принцип «бери или плати». Соглашением предусмотрена перевалка 9,8 млн т нефтепродуктов до 2023 года.





Надо отметить, что, во-первых, оно не охватывает весь объем нефтепродуктов, экспортируемых через порты. А, во-вторых, коль оно такое выгодное, то почему столько лет Белнефтехим для перавалки нефтепродуков пользовался исключительно балтийскими портами.







