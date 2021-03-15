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«Грэмми — 2021»: женщины произвели фурор, взяв самые престижные награды премии
Источник материала: KYKY>
В Лос-Анджелесе наконец прошла 63-я церемония вручения наград «Грэмми» (ее переносили на два месяца из-за пандемии). Впрочем, красной дорожки в этом году не было, как и зрителей. К результатам: рекордсменами премии в этом году оказались женщины. Ключевые награды унесли домой Бейонсе, Тейлор Свифт и Билли Айлиш.
У Бейонсе теперь самое большое количество статуэток «Грэмми» (28), которое когда-либо вручали женщинам. В этом году она победила в номинациях «Лучшее R&B-исполнение» с песней Black Parade, «Лучшее музыкальное видео» и «Лучшая рэп-песня».
Билли Айлиш второй год подряд стала победительницей в категории «Запись года» с песней Everything I Wanted. Ей же достался приз за лучшую песню к фильму — саундтрек к картине о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Тейлор Свифт завоевала номинацию «Альбом года» с пластинкой Folklore. Она — первая женщина в истории, чьи релизы три раза подряд признавались альбомами года на «Грэмми».
Номинацию «Песня года» выиграла композиция H.E.R I Canʼt Breathe — она посвящена памяти Джорджа Флойда, после смерти которого в США начались масштабные протесты.
Кому достались остальные награды «Грэмми»:
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В Лос-Анджелесе наконец прошла 63-я церемония вручения наград «Грэмми» (ее переносили на два месяца из-за пандемии). Впрочем, красной дорожки в этом году не было, как...
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