«Грэмми — 2021»: женщины произвели фурор, взяв самые престижные награды премии

Источник материала: KYKY

В Лос-Анджелесе наконец прошла 63-я церемония вручения наград «Грэмми» (ее переносили на два месяца из-за пандемии). Впрочем, красной дорожки в этом году не было, как и зрителей. К результатам: рекордсменами премии в этом году оказались женщины. Ключевые награды унесли домой Бейонсе, Тейлор Свифт и Билли Айлиш.

У Бейонсе теперь самое большое количество статуэток «Грэмми» (28), которое когда-либо вручали женщинам. В этом году она победила в номинациях «Лучшее R&B-исполнение» с песней Black Parade, «Лучшее музыкальное видео» и «Лучшая рэп-песня».

Билли Айлиш второй год подряд стала победительницей в категории «Запись года» с песней Everything I Wanted. Ей же достался приз за лучшую песню к фильму — саундтрек к картине о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Тейлор Свифт завоевала номинацию «Альбом года» с пластинкой Folklore. Она — первая женщина в истории, чьи релизы три раза подряд признавались альбомами года на «Грэмми».

Номинацию «Песня года» выиграла композиция H.E.R I Canʼt Breathe — она посвящена памяти Джорджа Флойда, после смерти которого в США начались масштабные протесты.

Кому достались остальные награды «Грэмми»:

Лучшее поп-исполнение — Гарри Стайлз, Watermelon Sugar.

Лучший поп-дуэт — Леди Гага и Ариана Гранде, Rain On Me.

Лучший поп-альбом — Дуа Липа, Future Nostalgia.

Лучшее рок-исполнение — Фиона Эпл, Shameika.

Лучшая рок-песня — Бриттани Ховард, Stay High.

Лучший рок-альбом — The Strokes, The New Abnormal.

Лучший альтернативный альбом — Фиона Эпл, Fetch The Bolt Cutters.

Лучшее метал-исполнение — Body Count, Bum-Rush.

Лучший рэп-альбом — Nas, Kingʼs Disease.

Лучшая рэп-песня — Megan Thee Stallion и Бейонсе, Savage.

Лучшее рэп-исполнение — Megan Thee Stallion и Бейонсе, Savage.

Лучшая танцевальная запись — Kaytranada, «10%».

Лучший танцевальный альбом — Kaytranada, Bubba.