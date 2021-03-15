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«Грэмми — 2021»: женщины произвели фурор, взяв самые престижные награды премии

15.03.2021 11:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Лос-Анджелесе наконец прошла 63-я церемония вручения наград «Грэмми» (ее переносили на два месяца из-за пандемии). Впрочем, красной дорожки в этом году не было, как и зрителей. К результатам: рекордсменами премии в этом году оказались женщины. Ключевые награды унесли домой  Бейонсе, Тейлор Свифт и Билли Айлиш. 

У Бейонсе теперь самое большое количество статуэток «Грэмми» (28), которое когда-либо вручали женщинам. В этом году она победила в номинациях «Лучшее R&B-исполнение» с песней Black Parade, «Лучшее музыкальное видео» и «Лучшая рэп-песня». 

Билли Айлиш второй год подряд стала победительницей в категории «Запись года» с песней Everything I Wanted. Ей же достался приз за лучшую песню к фильму — саундтрек к картине о Джеймсе Бонде «Не время умирать». 

Тейлор Свифт завоевала номинацию «Альбом года» с пластинкой Folklore. Она — первая женщина в истории, чьи релизы три раза подряд признавались альбомами года на «Грэмми».

Номинацию «Песня года» выиграла композиция H.E.R I Canʼt Breathe — она посвящена памяти Джорджа Флойда, после смерти которого в США начались масштабные протесты. 

Кому достались остальные награды «Грэмми»:

  • Лучшее поп-исполнение — Гарри Стайлз, Watermelon Sugar.
  • Лучший поп-дуэт — Леди Гага и Ариана Гранде, Rain On Me.
  • Лучший поп-альбом — Дуа Липа, Future Nostalgia.
  • Лучшее рок-исполнение — Фиона Эпл, Shameika.
  • Лучшая рок-песня — Бриттани Ховард, Stay High.
  • Лучший рок-альбом — The Strokes, The New Abnormal.
  • Лучший альтернативный альбом — Фиона Эпл, Fetch The Bolt Cutters.
  • Лучшее метал-исполнение — Body Count, Bum-Rush.
  • Лучший рэп-альбом — Nas, Kingʼs Disease.
  • Лучшая рэп-песня — Megan Thee Stallion и Бейонсе, Savage.
  • Лучшее рэп-исполнение — Megan Thee Stallion и Бейонсе, Savage.
  • Лучшая танцевальная запись — Kaytranada, «10%».
  • Лучший танцевальный альбом — Kaytranada, Bubba.

 
 
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В Лос-Анджелесе наконец прошла 63-я церемония вручения наград «Грэмми» (ее переносили на два месяца из-за пандемии). Впрочем, красной дорожки в этом году не было, как...
 
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