Источник материала: Sputnik Беларусь

Жена принца Гарри Меган Маркл захотела узнать, кто из экс-работников дворца обвинил ее в издевательствах и требует, чтобы ей назвали конкретные имена "жертв".

Накануне выхода скандального интервью герцогов Сассекских экс-сотрудники Маркл обвинили ее в издевательствах. По данным СМИ, герцогиня якобы создавала токсичную среду и доводила своих подчиненных до слез в 2018 году. И пока Букингемский дворец проводит независимую экспертизу, сторона защиты готовится нанести ответный удар.

Маркл потребовала доказательств в деле о буллинге: экс-актриса хочет узнать имена работников, пострадавших от ее некорректного поведения.

Герцогиня и команда ее юристов потребовали предоставить все документы, мейлы и сообщения, связанные с расследованием "дела о буллинге", начатым Ее Величеством.

Звезда сериала "Форс-мажоры" и неудавшаяся "принцесса" собрала влиятельную команду адвокатов, чтобы опровергнуть обвинения, "основанные на лжи, вводящие в заблуждение и дезинформирующих публику", – сообщило издание The Mail On Sunday.

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