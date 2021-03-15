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Меган Маркл требует раскрыть личности "жертв" своих издевательств
15.03.2021 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Жена принца Гарри Меган Маркл захотела узнать, кто из экс-работников дворца обвинил ее в издевательствах и требует, чтобы ей назвали конкретные имена "жертв".
Накануне выхода
Маркл потребовала доказательств в деле о буллинге: экс-актриса хочет узнать имена работников, пострадавших от ее некорректного поведения.
Герцогиня и команда ее юристов потребовали предоставить все документы, мейлы и сообщения, связанные с расследованием "дела о буллинге", начатым Ее Величеством.
Звезда сериала "Форс-мажоры" и неудавшаяся "принцесса" собрала влиятельную команду адвокатов, чтобы опровергнуть обвинения, "основанные на лжи, вводящие в заблуждение и дезинформирующих публику", – сообщило издание The Mail On Sunday.
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Мятежная сторона готовится к настоящей войне: экс-актриса настаивает на доказательствах в деле о буллинге в стенах дворца.
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