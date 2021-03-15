Соскучились по теплу? Придется еще потерпеть

Источник материала: UDF



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

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16 марта, во вторник, погоду в Беларуси в основном будет определять активный фронтальный раздел, смещающийся с Украины. Ночью и утром по юго-восточной половине, днем на большей части территории страны ожидаются осадки — мокрый снег, дождь, местами сильные осадки, в основном мокрый снег. Утром и днем в отдельных районах налипание мокрого снега. Местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3 °C, максимальная днем +1…7 °C, по югу местами при длительных прояснениях +8…10 °C.В среду, 17 марта, ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории Беларуси пройдут осадки — мокрый снег, дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный, в дневные часы местами порывистый. Температура воздуха ночью −3…+3 °C, максимальная днем +1…7 °C.В четверг, 18 марта, погоду в Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Северной Европы. Местами по стране пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью −5…+2 °C, днем −1…+5 °C.19 марта, в пятницу, северный ветер продолжит поставлять прохладный воздух. Температура воздуха еще понизится. В ночные часы ожидается −1…8 °C, максимальная температура в середине дня −3…+4 °C. Местами по стране кратковременный снег. Ветер переменных направлений слабый. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.В предстоящие выходные атмосферное давление подрастет и существенные осадки маловероятны, лишь в отдельных районах страны возможен небольшой кратковременный снег. Температура воздуха минимальная ночью −2…8 °C, при прояснениях до -12 °C, максимальная днем в субботу −3…+4 °C, в воскресенье −1…+6 °C. Такой температурный фон ожидается на 1−3 градуса холоднее обычного.Читать полностью: https://news.tut.by/society/722491.html?c