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Юрий Дракохруст

«Вот так они будут управлять страной. Они вот этих наших бизнесменчиков, IT-шничков и ИП-шничков разденут в течение двух лет. Быстро. Хорошо бы раздели, да народу дали - в карман себе положат».

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как Лукашенко провел сеанс публичного саморазоблачения А мы то думали, что у него ничего своего нет, только шпиц Умка.

Здесь прекрасно все. Как нынешняя власть грабит и давит бизнес, «стряхивает, как вшивых блох» - это ничего, это же ради народа, это по-справедливости, а вот Путило так уничтожит до основания.Но самое прекрасное - относительно «чужой собственности». Чьей? Вся же рать официальных пропагандистов, да и сам Лукашенко все время объясняют, что у него ничего своего нет, только шпиц Умка, а все остальное - дворцы, машины, самолеты - все государственное, собственность государства.У «бизнесменчиков, IT-шничков и ИП-шничков» - у тех частная, своя, а Лукашенко – «нищий».А тут пробило. И вся многолетняя риторика - в мусорку. Путило долго и сложно пытался доказать, что все это богатство - фактически личная собственность Лукашенко.А тот в качестве опровержения... подтвердил, да, это мое, это моя собственность.И авторы фильма, и зрители и не надеялись получить подтверждение с настолько компетентного в этом вопросе источника.