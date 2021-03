Майнеры погружают фермы в минеральное масло для охлаждения

... with oil cooling = the craziest mining ever in the world https://t.co/beYwz9pAux @elchapuzas @hms1193 @harukaze5719 @hardwareluxx_de @nbc_net @VideoCardz https://t.co/QSSaUxOPwG pic.twitter.com/WVW3dNmo7C

— I_Leak_VN (@I_Leak_VN) March 10, 2021