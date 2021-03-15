Майнеры погружают фермы в минеральное масло для охлаждения

Источник материала: Onliner

Майнинг криптовалюты при нынешних курсах столь выгодное занятие, что «шахтеры» готовы серьезно вкладываться в охлаждения своих «кирок». Во Вьетнаме, например, ферму из восьми видеокарт ASUS GeForce RTX решили охлаждать минеральным маслом. Их полностью погрузили в аквариум с охлаждающей жидкостью.

Такое охлаждение имеет свои преимущества по сравнению со стандартным жидкостным охлаждением. Все компоненты охлаждаются на одинаковом уровне — и графический процессор, и видеопамять и модули регуляторов напряжения.

Стоит отметить, что охлаждение в минеральном масле — это не вьетнамское ноу-хау. Подобные системы использовались отдельными энтузиастами еще и до бума криптовалют. Но сейчас они вышли на новый уровень.



