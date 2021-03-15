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Kia представила новый серийный электрокар EV6
Источник материала: Onliner
Не так давно корейцы закончили разработку платформы Hyundai-Kia E-GMP. Это модульная архитектура для электрокаров практически любого класса. На данный момент E-GMP лежит в основе только одной машины — Hyundai Ioniq 5. Второй моделью на этой тележке станет вот этот интересный Kia.
Модель получила название EV6, и внешне она напоминает кроссовер. Хотя по факту это скорее лифтбэк. По размерам автомобиль схож с Ioniq 5, а значит, будет довольно крупным — более 4600 мм в длину. Если соплатформенная новинка Hyundai оказалась очень «спокойной» внешне и получила щепотку стилистики киберпанка, то Kia больше похож на современную модель с обилием размашистых линий. Особенно смелыми дизайнеры были в момент работы над кормой.
У автомобиля выдвижные дверные ручки, полностью светодиодная оптика и хорошая обтекаемость. При этом дизайн EV6 не похож на другие модели Kia. В салоне — полностью цифровая приборная панель и двухспицевый руль, как у кроссовера Genesis GV80. На центральной консоли — еще один большой экран. Климатическая установка получила сенсорный блок управления.
Подробные технические характеристики и цены EV6 корейцы назовут чуть позже. Можем предположить, что автомобиль получил батарею емкостью 72,6 кВт·ч, как у пятого Ioniq.
черный, хетчбэк, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
синий, аварийный, седан, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
серый, хетчбэк, бензин 1.3 л, механическая, передний привод
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Не так давно корейцы закончили разработку платформы Hyundai-Kia E-GMP. Это модульная архитектура для электрокаров практически любого класса. На данный момент E-GMP лежит в...
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