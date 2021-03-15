Kia представила новый серийный электрокар EV6

Источник материала: Onliner

Не так давно корейцы закончили разработку платформы Hyundai-Kia E-GMP. Это модульная архитектура для электрокаров практически любого класса. На данный момент E-GMP лежит в основе только одной машины — Hyundai Ioniq 5. Второй моделью на этой тележке станет вот этот интересный Kia.





Модель получила название EV6, и внешне она напоминает кроссовер. Хотя по факту это скорее лифтбэк. По размерам автомобиль схож с Ioniq 5, а значит, будет довольно крупным — более 4600 мм в длину. Если соплатформенная новинка Hyundai оказалась очень «спокойной» внешне и получила щепотку стилистики киберпанка, то Kia больше похож на современную модель с обилием размашистых линий. Особенно смелыми дизайнеры были в момент работы над кормой.





У автомобиля выдвижные дверные ручки, полностью светодиодная оптика и хорошая обтекаемость. При этом дизайн EV6 не похож на другие модели Kia. В салоне — полностью цифровая приборная панель и двухспицевый руль, как у кроссовера Genesis GV80. На центральной консоли — еще один большой экран. Климатическая установка получила сенсорный блок управления.





Подробные технические характеристики и цены EV6 корейцы назовут чуть позже. Можем предположить, что автомобиль получил батарею емкостью 72,6 кВт·ч, как у пятого Ioniq.