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По белорусскому райцентру ездит хайповый ВАЗ с топором в капоте

15.03.2021 11:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Лиде местных жителей шокирует внешний вид ВАЗ-2108, который уже месяц рассекает по улицам города с «окровавленным» кузовом, цепями и топором в крышке капота. «Это что за маскарад?» —  удивляются одни пользователи социальных сетей, а другие ищут тайный смысл в гербе России, изображенном среди красной краски.

Владелец автомобиля — местный житель Святослав. Время от времени он работает в Москве, где и приобрел ВАЗ-2108. «У этой машины есть история. В прошлом году она снималась в клипе Моргенштерна и Вити АК, трек называется „Ратататата“», — рассказал парень AutoGrodno. — Затем ее приобрел я и стал приводить в порядок».

По белорусскому райцентру ездит хайповый ВАЗ с топором в капоте

В Москве Святослав разобрал салон автомобиля, подварил кузов, установил шумку и музыку, поставил «пневму» и оклеил ВАЗ в яркую синюю пленку. В таком виде он приехал в Лиду, где в конце 2020-го еще успел привлечь яркой машиной много внимания.

По белорусскому райцентру ездит хайповый ВАЗ с топором в капоте

В феврале 2021-го молодой человек решился на дальнейшее преобразование автомобиля: левая фара была умышленно разбита, через бампер и капот протянуты цепи, а в саму крышку капота вставлен и приварен топор. Напоследок автовладелец облил машину красной краской, стилизующей кровь, а на крыльях сделал порезы, якобы кто-то или что-то цеплялось за автомобиль когтями.

По белорусскому райцентру ездит хайповый ВАЗ с топором в капоте

«Хотелось порадовать и повеселить жителей Лиды, — объясняет задумку Святослав. — Даже родители показывали детям — смотрели, улыбались. В первый день на стоянке возле магазина подошли мужчины и спросили: „Что это за акция такая», примерно такая же реакция по машине до сих пор. Люди гадают, что это за перфоманс. Многие фотографируют, даже на ходу из других машин снимают видео. Негативных реакций не было, хотя машина уже месяц появляется на улицах Лиды. ГАИ в таком виде еще не останавливала».

По белорусскому райцентру ездит хайповый ВАЗ с топором в капоте

«Топор приварен, держится надежно, как и цепи, — заверяет хозяин машины. — Но на машине много не передвигаюсь, в вечернее время вообще не выезжает, фару ведь пришлось разбить. Вообще планирую перекрашивать машину, пленка стала выцветать, уже не тот эффект. Герб наклеил еще в России, это обычная наклейка. Сейчас попросту не стал снимать».

По белорусскому райцентру ездит хайповый ВАЗ с топором в капоте

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В Лиде местных жителей шокирует внешний вид ВАЗ-2108, который уже месяц рассекает по улицам города с «окровавленным» кузовом, цепями и топором в крышке капота. «Это...
 
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