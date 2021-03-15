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В российской армии выбрали самую красивую девушку
Источник материала: Tut.by
Военнослужащая Ракетных войск стратегического назначения второй год становится победительницей в конкурсе красоты ВС РФ «Мисс «Красная звезда». Об этом
Титул «Мисс «Красная звезда — 2020» по итогам электронного голосования завоевала гвардии рядовой Елена Толстова, проходящая службу в Бологовском ракетном соединении.
Елена служит в Вооруженных силах уже шесть лет. Она занимается спортом и является обладательницей первого разряда по легкой атлетике.
А в номинации «Фотомастерство» победительницей стала Кристина Калашникова, сделавшая фото, ставшее победным для обеих.
В ближайшее время «Красная звезда» вручит лауреатам соответствующие свидетельства и ценные подарки от редакции.
В 2019 году самой красивой девушкой в военной форме была признана также военнослужащая РВСН лейтенант Кристина Заворотная.
У Кристины Заворотной два высших образования, она служит в филиале Военной академии имени Петра Великого в Серпухове. Там и прошла церемония награждения.
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Второй год подряд победительницей становится военнослужащая Ракетных войск стратегического назначения.
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