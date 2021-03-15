В российской армии выбрали самую красивую девушку

Источник материала: Tut.by

Военнослужащая Ракетных войск стратегического назначения второй год становится победительницей в конкурсе красоты ВС РФ «Мисс «Красная звезда». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.



Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Титул «Мисс «Красная звезда — 2020» по итогам электронного голосования завоевала гвардии рядовой Елена Толстова, проходящая службу в Бологовском ракетном соединении.

Елена служит в Вооруженных силах уже шесть лет. Она занимается спортом и является обладательницей первого разряда по легкой атлетике.

А в номинации «Фотомастерство» победительницей стала Кристина Калашникова, сделавшая фото, ставшее победным для обеих.

В ближайшее время «Красная звезда» вручит лауреатам соответствующие свидетельства и ценные подарки от редакции.

В 2019 году самой красивой девушкой в военной форме была признана также военнослужащая РВСН лейтенант Кристина Заворотная.

У Кристины Заворотной два высших образования, она служит в филиале Военной академии имени Петра Великого в Серпухове. Там и прошла церемония награждения.