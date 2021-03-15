«Ни знаков, ни нормальной дороги». Люди заблудились по пути на новое кладбище «Лесное» под Минском

Источник материала: Tut.by

С 1 марта этого года возле полигона «Тростенецкий» заработало кладбище «Лесное» . Но оказалось, проехать на него не так просто. Например, минчанка Марина несколько дней назад хоронила на «Лесном» свою мать, незадолго до погребения женщина хотела посмотреть на место, где будет покоиться родной человек, — увы, отыскать кладбище у нее не получилось.





Напомним, вопрос открытия нового кладбища стоял в Минске остро. До недавнего времени единственным полноценно действующим кладбищем было «Западное», но и на нем места подходят к концу. На остальных — только подзахоронения.

Кладбище «Лесное» начали строить в декабре 2019-го. Оно находится за МКАД слева от автомагистрали Минск — Могилев (трасса М-4). Рядом — мемориальный комплекс «Тростенец» и действующий полигон твердых коммунальных отходов. Кладбище рассчитано на 42 тысячи захоронений. Первые похороны тут прошли уже 3 марта текущего года. На «Лесное» от автостанции «Автозаводская» ходит автобус № 178Э.

— После смерти мамы 7 марта мы обратились в похоронное бюро на улице Ольшевского в Минске. Там сообщили, что новые захоронения возможны на новом кладбище возле Тростенца, мол, там уже несколько дней как хоронят людей. Решили до похорон поехать туда на машине — посмотреть, что за кладбище, где будет могила, — рассказала о печальных событиях Марина.

Родственники выехали по Партизанскому проспекту на «могилевку» — трассу М4. Чтобы не заблудиться, «забили» в карту на смартфоне точку — кладбище «Лесное». Однако рядом с Минском такого объекта онлайн-карты не нашли. Водитель решил ориентироваться по дорожным знакам и населенным пунктам, мимо которых проезжал.

— Мы знали, что новое кладбище находится слева от трассы, если ехать из столицы. Но на каком расстоянии от МКАД — неизвестно. Проехали Большой Тростенец, Шабаны, Сосны — ни одного знака, который бы указывал, как проехать на кладбище!

Автомобиль покрутился по Соснам, водитель и пассажир спрашивали у местных жителей, как проехать на кладбище, но никто из них подсказать направление не смог.

— По пути я звонила и на кладбище, там сказали, что нам нужно развернуться в сторону Минска, проехать два с половиной километра и завернуть направо, проехать пару километров, там и будет кладбище. Но предупредили: дорожных указателей пока нет, а значит, ориентироваться не по чем.



Так выглядело строящееся кладбище в мае. Фото: Антон Суряпин, TUT.BY

В тот день Марина на кладбище не попала: нужный поворот они так и не нашли. На «Лесное» они добрались только во время похорон, вместе с процессией — водитель катафалка знал, куда надо ехать. Оказывается, чтобы заехать на кладбище, нужно сделать крюк в шесть километров: развязки или поворота налево с трассы нет. А поворот с трассы на небольшой проезд, ведущий к кладбищу, обозначен лишь дорожными знаками приоритета, неудивительно, что люди не могут его найти.

— После поворота до кладбища ведут два километра гравийки в ямах. Неужели за год строительства нельзя было положить там асфальт? — недоумевает минчанка. — По этой дороге мы ехали в катафалке, тряслись и держались за сиденья. А когда открыли крышку гроба у могилы, чтобы проститься с мамой, то увидели, что из-за тряски в гробу все сдвинулось…

Отметим, что сейчас карты в интернете показывают точку «Кладбище «Лесное», тут же и остановка автобуса № 178Э. Этот маршрут ходит примерно один раз в два часа. На сайте спецкомбината КБО уже появилась схема проезда к кладбищу «Лесное».

— Ожидаем, что до конца марта дорожные знаки, указывающие проезд к кладбищу, будут установлены. Они уже изготовлены, а схема их размещения находится в ГАИ, там должны ее утвердить, — сообщил AUTO.TUT.BY Сергей Тур, замдиректора по идеологической работе спецкомбината КБО.

Что касается проезда, ведущего к кладбищу, то «его сделали напрямую в чистом поле» — это самая короткая дорога, которую смогли разработать. Действительно, люди, которые едут на кладбище из Минска, сразу с трассы на «Лесное» не повернут: для этого нужно делать развязку, а это вопрос финансирования. В деньги упирается и принятие решения об асфальтировании двухкилометровой дороги, ведущей к кладбищу, а также установки там освещения.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .