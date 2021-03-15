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«Ни знаков, ни нормальной дороги». Люди заблудились по пути на новое кладбище «Лесное» под Минском

15.03.2021 11:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 марта этого года возле полигона «Тростенецкий» заработало кладбище «Лесное». Но оказалось, проехать на него не так просто. Например, минчанка Марина несколько дней назад хоронила на «Лесном» свою мать, незадолго до погребения женщина хотела посмотреть на место, где будет покоиться родной человек, — увы, отыскать кладбище у нее не получилось.


Напомним, вопрос открытия нового кладбища стоял в Минске остро. До недавнего времени единственным полноценно действующим кладбищем было «Западное», но и на нем места подходят к концу. На остальных — только подзахоронения.

Кладбище «Лесное» начали строить в декабре 2019-го. Оно находится за МКАД слева от автомагистрали Минск — Могилев (трасса М-4). Рядом — мемориальный комплекс «Тростенец» и действующий полигон твердых коммунальных отходов. Кладбище рассчитано на 42 тысячи захоронений. Первые похороны тут прошли уже 3 марта текущего года. На «Лесное» от автостанции «Автозаводская» ходит автобус № 178Э.

— После смерти мамы 7 марта мы обратились в похоронное бюро на улице Ольшевского в Минске. Там сообщили, что новые захоронения возможны на новом кладбище возле Тростенца, мол, там уже несколько дней как хоронят людей. Решили до похорон поехать туда на машине — посмотреть, что за кладбище, где будет могила, — рассказала о печальных событиях Марина.

Родственники выехали по Партизанскому проспекту на «могилевку» — трассу М4. Чтобы не заблудиться, «забили» в карту на смартфоне точку — кладбище «Лесное». Однако рядом с Минском такого объекта онлайн-карты не нашли. Водитель решил ориентироваться по дорожным знакам и населенным пунктам, мимо которых проезжал.

— Мы знали, что новое кладбище находится слева от трассы, если ехать из столицы. Но на каком расстоянии от МКАД — неизвестно. Проехали Большой Тростенец, Шабаны, Сосны — ни одного знака, который бы указывал, как проехать на кладбище!

Автомобиль покрутился по Соснам, водитель и пассажир спрашивали у местных жителей, как проехать на кладбище, но никто из них подсказать направление не смог.

— По пути я звонила и на кладбище, там сказали, что нам нужно развернуться в сторону Минска, проехать два с половиной километра и завернуть направо, проехать пару километров, там и будет кладбище. Но предупредили: дорожных указателей пока нет, а значит, ориентироваться не по чем.


Так выглядело строящееся кладбище в мае. Фото: Антон Суряпин, TUT.BY

В тот день Марина на кладбище не попала: нужный поворот они так и не нашли. На «Лесное» они добрались только во время похорон, вместе с процессией — водитель катафалка знал, куда надо ехать. Оказывается, чтобы заехать на кладбище, нужно сделать крюк в шесть километров: развязки или поворота налево с трассы нет. А поворот с трассы на небольшой проезд, ведущий к кладбищу, обозначен лишь дорожными знаками приоритета, неудивительно, что люди не могут его найти.

— После поворота до кладбища ведут два километра гравийки в ямах. Неужели за год строительства нельзя было положить там асфальт? — недоумевает минчанка. — По этой дороге мы ехали в катафалке, тряслись и держались за сиденья. А когда открыли крышку гроба у могилы, чтобы проститься с мамой, то увидели, что из-за тряски в гробу все сдвинулось…

Отметим, что сейчас карты в интернете показывают точку «Кладбище «Лесное», тут же и остановка автобуса № 178Э. Этот маршрут ходит примерно один раз в два часа. На сайте спецкомбината КБО уже появилась схема проезда к кладбищу «Лесное».

— Ожидаем, что до конца марта дорожные знаки, указывающие проезд к кладбищу, будут установлены. Они уже изготовлены, а схема их размещения находится в ГАИ, там должны ее утвердить, — сообщил AUTO.TUT.BY Сергей Тур, замдиректора по идеологической работе спецкомбината КБО.

Что касается проезда, ведущего к кладбищу, то «его сделали напрямую в чистом поле» — это самая короткая дорога, которую смогли разработать. Действительно, люди, которые едут на кладбище из Минска, сразу с трассы на «Лесное» не повернут: для этого нужно делать развязку, а это вопрос финансирования. В деньги упирается и принятие решения об асфальтировании двухкилометровой дороги, ведущей к кладбищу, а также установки там освещения.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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До конца марта дорожные знаки, указывающие проезд на кладбище «Лесное», установят. Но сама дорога пока останется гравийной.
 
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