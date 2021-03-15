Как выглядит квартира автора «Секса в большом городе» Кэндес Бушнелл

Источник материала: Tut.by

Как живет Кэндес Бушнелл, написавшая Sex and the City? И каким, по ее мнению, должен быть интерьер, если судьба забросила тебя на Манхэттен? ELLE DECORATION побывал дома у американской писательницы.



Кэндес Бушнелл возлежит на диване в стиле Людовика XVI, купленном по случаю у знакомого романиста и перетянутом тканью цвета мяты. На стене — абстракция Кайо Фонсеки. Фото: elledecoration.ru

Дом, в котором ты живешь, должен, с одной стороны, быть твоим убежищем, с другой — добавлять очков в «звериной гонке» за славой. Поэтому — никакой скромности, никаких сельских пасторалей, никакого старомодного уюта. Зачем все это, если ты светская львица и одна из самых высокооплачиваемых беллетристок Америки?



Именно эта фотография была размещена на обложке книги о гламурной жизни So chic. В альбом вошли лучшие интерьеры, напечатанные в американском ELLE DECOR. Фото: elledecoration.ru

«Я всегда хотела жить во дворце, — амбициозно заявляет она. — Мне нравятся золото, хрустальные канделябры, бархат, восточные ковры, мрамор… Когда у меня не было собственного дома, я с удовольствием останавливалась в самых роскошных отелях мира».

Гонорары росли, и Кэндес смогла позволить себе купить недвижимость в Гринвич-Виллидж — когда-то богемном, а ныне одном из самых престижных районов Нью-Йорка. «Когда мы с мужем впервые переступили порог этой квартиры, то сразу поняли: вот то, что нам нужно, хотя, объективно говоря, она находилась в катастрофическом состоянии».



Кэндес Бушнелл и ее муж Чарльз Аскегард. Фото: elledecoration.ru

Итак, каковы были «исходные данные» того, чему следовало стать «домом мечты» модной писательницы и ее супруга, которых пресса ехидно окрестила «Барби и ее Кен»? Здание было построено в 1920-е годы, и тогда в нем располагались «холостяцкие берлоги» для начинающих финансистов с Уолл-стрит. Первые «шальные деньги», дым коромыслом, еда, доставляемая по первому требованию из расположенной в подвале кухни, джин, джаз… До сих пор в доме запрещено играть на музыкальных инструментах после восьми часов вечера.



В гостиную нужно спускаться по ступенькам. На венецианской кушетке XIX века — подушка Geminola. Светильник с пальмовыми листьями датируется 1880-ми годами. Фото: elledecoration.ru

Квартира выглядела так, словно по ней пронесся тайфун: буквально все разбито и разломано, — зато в ванной сохранился паровой душ и унитаз — ровесник дома. «Фантастика! Я уверен, что именно вам удастся сделать из этого настоящую жемчужину!» — воскликнул агент по продаже недвижимости. Словно бросил «белую перчатку»: мол, хватит ли сил?

Бушнелл перчатку подняла и… позвонила своей подруге Сьюзен Форристал, бывшей модели, а ныне известному дизайнеру интерьеров. «Сьюзен, у этой квартиры очень хороший „костяк“, а в моей голове — ноль идей», — честно сказала она. Но призналась, что мечтает в гостиной сделать танцзал: черно-белый шахматный пол, высокие потолки, арочные окна, голубые стены…



Дровяной камин в гостиной — то немногое, что уцелело от прежних хозяев. Марокканские пуфы, John Derian. Фото: elledecoration.ru

Сьюзен поступила как хороший декоратор, который никогда не скажет клиентке, что ее идеи безумны, даже если речь идет об устройстве бальной залы в квартире площадью 111 квадратных метров. Она просто прислала смету на замену пола. «И тем самым отправила на покой все мои декораторские идеи», — смеется Бушнелл.



В «солнечной комнате» любят собираться гости. Ковер приобретен в салоне ABC Carpet & Home. Фото: elledecoration.ru

А Сьюзен начала наводить порядок: увеличила ванную, выкроила место для огромной гардеробной. «Я уверена, что гардеробная — величайшее изобретение человечества, не менее важное, чем телевизор», — уверяет Кэндес Бушнелл, которая уже который год считается в Америке «иконой стиля».



Кухня — самое скромное место в доме. Судя по всему, хозяйка не проводит здесь много времени. Фото: elledecoration.ru

Затем по случаю у знакомого романиста Джея Макинерни был куплен диван в стиле Людовика XVI. Потом позолоченные канделябры в виде снопов и чудесный светильник с пальмовыми листьями. К этому добавились столики 1920-х годов с зеркальными поверхностями… Все, как и мечтала хозяйка, заблестело и засияло! Ну и, конечно, какой же может быть дом без «скелета в шкафу»?



В ванной стены оклеены портретами Кэндес Бушнелл — себя любимой никогда не бывает много. Фото: elledecoration.ru

Нет, ничего страшного. Просто в гостиной за книжными полками спрятан бар с мини-холодильником, под завязку забитый шампанским. «Да, мы живем не менее скучно, чем те холостяки с Уолл-стрит… Как говорится, танцуй, пока молодой…»



Кровать и ковер изготовлены по эскизам Мадлен Уэйнриб, салон ABC Carpet & Home. Покрывало и светильники — антикварные. Над изголовьем — картина Эллен Козак. Фото: elledecoration.ru