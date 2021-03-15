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Как выглядит квартира автора «Секса в большом городе» Кэндес Бушнелл
Источник материала: Tut.by
Как живет Кэндес Бушнелл, написавшая Sex and the City? И каким, по ее мнению, должен быть интерьер, если судьба забросила тебя на Манхэттен?
Дом, в котором ты живешь, должен, с одной стороны, быть твоим убежищем, с другой — добавлять очков в «звериной гонке» за славой. Поэтому — никакой скромности, никаких сельских пасторалей, никакого старомодного уюта. Зачем все это, если ты светская львица и одна из самых высокооплачиваемых беллетристок Америки?
«Я всегда хотела жить во дворце, — амбициозно заявляет она. — Мне нравятся золото, хрустальные канделябры, бархат, восточные ковры, мрамор… Когда у меня не было собственного дома, я с удовольствием останавливалась в самых роскошных отелях мира».
Гонорары росли, и Кэндес смогла позволить себе купить недвижимость в Гринвич-Виллидж — когда-то богемном, а ныне одном из самых престижных районов Нью-Йорка. «Когда мы с мужем впервые переступили порог этой квартиры, то сразу поняли: вот то, что нам нужно, хотя, объективно говоря, она находилась в катастрофическом состоянии».
Итак, каковы были «исходные данные» того, чему следовало стать «домом мечты» модной писательницы и ее супруга, которых пресса ехидно окрестила «Барби и ее Кен»? Здание было построено в 1920-е годы, и тогда в нем располагались «холостяцкие берлоги» для начинающих финансистов с Уолл-стрит. Первые «шальные деньги», дым коромыслом, еда, доставляемая по первому требованию из расположенной в подвале кухни, джин, джаз… До сих пор в доме запрещено играть на музыкальных инструментах после восьми часов вечера.
Квартира выглядела так, словно по ней пронесся тайфун: буквально все разбито и разломано, — зато в ванной сохранился паровой душ и унитаз — ровесник дома. «Фантастика! Я уверен, что именно вам удастся сделать из этого настоящую жемчужину!» — воскликнул агент по продаже недвижимости. Словно бросил «белую перчатку»: мол, хватит ли сил?
Бушнелл перчатку подняла и… позвонила своей подруге Сьюзен Форристал, бывшей модели, а ныне известному дизайнеру интерьеров. «Сьюзен, у этой квартиры очень хороший „костяк“, а в моей голове — ноль идей», — честно сказала она. Но призналась, что мечтает в гостиной сделать танцзал: черно-белый шахматный пол, высокие потолки, арочные окна, голубые стены…
Сьюзен поступила как хороший декоратор, который никогда не скажет клиентке, что ее идеи безумны, даже если речь идет об устройстве бальной залы в квартире площадью 111 квадратных метров. Она просто прислала смету на замену пола. «И тем самым отправила на покой все мои декораторские идеи», — смеется Бушнелл.
А Сьюзен начала наводить порядок: увеличила ванную, выкроила место для огромной гардеробной. «Я уверена, что гардеробная — величайшее изобретение человечества, не менее важное, чем телевизор», — уверяет Кэндес Бушнелл, которая уже который год считается в Америке «иконой стиля».
Затем по случаю у знакомого романиста Джея Макинерни был куплен диван в стиле Людовика XVI. Потом позолоченные канделябры в виде снопов и чудесный светильник с пальмовыми листьями. К этому добавились столики 1920-х годов с зеркальными поверхностями… Все, как и мечтала хозяйка, заблестело и засияло! Ну и, конечно, какой же может быть дом без «скелета в шкафу»?
Нет, ничего страшного. Просто в гостиной за книжными полками спрятан бар с мини-холодильником, под завязку забитый шампанским. «Да, мы живем не менее скучно, чем те холостяки с Уолл-стрит… Как говорится, танцуй, пока молодой…»
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Квартира автора «Секса в большом городе» Кэндес Бушнелл.
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