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Кто вошел в состав «конституционной комиссии»: Шпаковский, Воскресенский, Богдан…
15.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Эти люди будут разрабатывать изменения в Конституцию.
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На ряду с фигурами из руководства Беларуси в составе комиссии есть и неожиданные фамилии.
В частности, там присутствуют Юрий Воскресенский, политолог Александр Шпаковский, паралимпиец Алексей Талай, первый замминистра здравоохранения Елена Богдан, депутат Игорь Марзалюк.
Ранее правитель заявлял, что референдум по изменению Конституции может состояться в начале 2022 года.
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Эти люди будут разрабатывать изменения в Конституцию.
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