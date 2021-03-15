Кто вошел в состав «конституционной комиссии»: Шпаковский, Воскресенский, Богдан…

Источник материала: Салiдарнасць

Эти люди будут разрабатывать изменения в Конституцию.

Телеграм-канал Пул Первого опубликовал состав «конституционной комиссии», которая будет собирать предложения и разрабатывать изменения в основной закон. Членов комиссии в понедельник пригласили на совещание во Дворец независимости.





На ряду с фигурами из руководства Беларуси в составе комиссии есть и неожиданные фамилии.

В частности, там присутствуют Юрий Воскресенский, политолог Александр Шпаковский, паралимпиец Алексей Талай, первый замминистра здравоохранения Елена Богдан, депутат Игорь Марзалюк.

Ранее правитель заявлял, что референдум по изменению Конституции может состояться в начале 2022 года.

Реформирование Конституции для Лукашенко – вариант поменять все, не меняя ничего