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Кто вошел в состав «конституционной комиссии»: Шпаковский, Воскресенский, Богдан…

15.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Эти люди будут разрабатывать изменения в Конституцию.

Телеграм-канал Пул Первого опубликовал состав «конституционной комиссии», которая будет собирать предложения и разрабатывать изменения в основной закон. Членов комиссии в понедельник пригласили на совещание во Дворец независимости.

Кто вошел в состав «конституционной комиссии»: Шпаковский, Воскресенский, Богдан…

На ряду с фигурами из руководства Беларуси в составе комиссии есть и неожиданные фамилии.

В частности, там присутствуют Юрий Воскресенский, политолог Александр Шпаковский, паралимпиец Алексей Талай, первый замминистра здравоохранения Елена Богдан, депутат Игорь Марзалюк.

Ранее правитель заявлял, что референдум по изменению Конституции может состояться в начале 2022 года.

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