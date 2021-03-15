СК завершил расследование дела о сбыте полтонны героина

Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела в отношении четырех участников организованной группы — уроженцев Ближнего Востока и Восточной Европы, сообщает пресс-служба СК.





Их обвиняют в сбыте героина. По материалам уголовного дела, эти люди входили в состав международной преступной организации. С мая по ноябрь 2019 года они организовали поставку наркотика с территории Афганистана в страны Евросоюза через Беларусь.

«Руководитель организованной группы имел широкий спектр обязанностей: вовлечение в преступную деятельность новых лиц для увеличения объемов продаж и прибыли, создание в интересах преступной организации подчиненных организованных групп, распределение обязанностей между участниками, обучение различным приемам конспирации преступной деятельности, приискание способов для незаконной перевозки наркотических средств. Остальные участники организованной группы неукоснительно исполняли порученные их руководителями обязанности», — говорится в сообщении СК.

Из незаконного оборота изъято более 550 кг героина. В рамках расследования установлено, что особо опасное наркотическое средство ввезено в Беларусь под видом фруктов из Ирана транзитом через Россию, после чего было размещено на складе в Заводском районе Минска, где хранилось в тайнике — в стене бытовки.

Следователи допросили свидетелей и обвиняемых, провели осмотры мест происшествий, обыски, изъяли мобильную и компьютерную технику. «Ее содержимое тщательно проанализировано с целью установления всех обстоятельств преступной деятельности каждого из участников группы. Изучены и приобщены к материалам уголовного дела экспертизы, проведенные специалистами ГКСЭ», — отметили в СК.

По результатам расследования участникам организованной группы, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 (создание преступной организации либо руководство ею) и ч. 4 ст. 328 (незаконные с целью сбыта изготовление, приобретение, хранение, перевозка либо незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере либо в отношении особо опасных наркотических средств, совершенные организованной группой) Уголовного кодекса. К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование завершено, уголовное дело передано прокурору для направления в суд.