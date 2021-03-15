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В Беларуси будут судить крупных наркодилеров, у которых изъято более полутонны героина

15.03.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси завершили расследование дела о поставке героина, по которому изъято более полутонны наркотика. Об этом сообщили в понедельник в Следственном комитете республики.



"Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении четырех участников организованной группы, уроженцев Ближнего Востока и Восточной Европы, обвиняемых в сбыте героина", - проинформировали в СК.

Члены преступной группы в 2019 году наладили поставки героина из Афганистана в Евросоюз. Наркотик везли под видом поставки фруктов из Ирана транзитом через Россию. В Беларуси героин хранили в тайнике (в стене бытовки) на одном из складов на территории Заводского района Минска.

"Правоохранителями из незаконного оборота изъято более 550 кг героина", - рассказали в СК.

Руководитель преступной группы координировал ее деятельность, обучал подчиненных приемам конспирации. Те в свою очередь осуществляли поиск потребителей, готовили тайники, обеспечивали поставку.

Участникам организованной группы предъявлено обвинение, они находятся под стражей. Уголовное дела передано прокурору для направления в суд.
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси завершили расследование дела о поставке героина, по которому изъято более полутонны наркотика. Об этом сообщили в понедельник в Следственном комитете...
 
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