ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вы согласны? Изменения в Конституцию будут придумывать Лукашенко с Кочановой и Воскресенским

15.03.2021 12:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Стали известны участники анонсированной ранее конституционной комиссия по подготовке "реформы" Конституции

Вы согласны? Изменения в Конституцию будут придумывать Лукашенко с Кочановой и Воскресенским
Состав Конституционной комиссии опубликовал телеграм-канал «Пул Первого». Первое совещание комиссии проходит в понедельник, 15 марта, в главной резиденции Лукашенко - Дворце независимости.

На плане рассадки красной точкой, по всей видимости, обозначен Лукашенко. Смешно, что против этой точки фамилии не стоит - и тут, надо полагать, секретность. По левую руку от Лукашенко сидит глава Совета республики Наталья Кочанова, а справа - премьер-министр Роман Головченко

Еще на совещании, судя по фото рассадки, присутствуют глава минского НПЦ хирургии, трансплантологии Олег Руммо и глава Союза женщин Елена Богдан, то ли политолог, то ли бизнесмен Юрий Воскресенский, депутат Игорь Марзалюк, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, председатель правления СПК «Агрокомбинат Снов», заслуженный работник сельского хозяйства Беларуси Николай Радоман и другие - всего 34 человека.




Напомним, власти уже несколько лет говорят о реформе Конституции. В прошлом году Лукашенко даже заявил, что ему уже представили два варианта, но он их отверг, дескать, мало отличаются от нынешней, и сейчас якобы ведется работа над уже третьим вариантом.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны участники анонсированной ранее конституционной комиссия по подготовке "реформы" Конституции
 
Новости дня
Новости разные
 
Как Лукашенко провел сеанс публичного саморазоблачения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by