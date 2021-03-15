Вы согласны? Изменения в Конституцию будут придумывать Лукашенко с Кочановой и Воскресенским

Состав Конституционной комиссии опубликовал телеграм-канал «Пул Первого». Первое совещание комиссии проходит в понедельник, 15 марта, в главной резиденции Лукашенко - Дворце независимости.





На плане рассадки красной точкой, по всей видимости, обозначен Лукашенко. Смешно, что против этой точки фамилии не стоит - и тут, надо полагать, секретность. По левую руку от Лукашенко сидит глава Совета республики Наталья Кочанова, а справа - премьер-министр Роман Головченко.





Еще на совещании, судя по фото рассадки, присутствуют глава минского НПЦ хирургии, трансплантологии Олег Руммо и глава Союза женщин Елена Богдан, то ли политолог, то ли бизнесмен Юрий Воскресенский, депутат Игорь Марзалюк, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, председатель правления СПК «Агрокомбинат Снов», заслуженный работник сельского хозяйства Беларуси Николай Радоман и другие - всего 34 человека.















Напомним, власти уже несколько лет говорят о реформе Конституции. В прошлом году Лукашенко даже заявил, что ему уже представили два варианта, но он их отверг, дескать, мало отличаются от нынешней, и сейчас якобы ведется работа над уже третьим вариантом.









