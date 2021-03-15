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Гродно – город королей и город-музей на берегу Немана

15.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фарный костел иезуитского ордена Франциска Ксаверия – визитная карточка Гродно.

  • Почему рядом с этим памятником барокко ощущаешь себя песчинкой?
  • Как услышать стук сердца Гродно?
  • Какие замки посетить в городе?
  • Почему самое старое кладбище сравнивают с самим городом, перевернутым в другое измерение?
  • Каких выдающихся людей можно встретить на улицах?
  • С чего начиналась самая крупная чулочно-носочная фабрика в стране? Кто придумал этот бизнес и кто работает в цеху?

А также о единственном пятизвездочном санатории в Евразии смотрите в программе «Евразия. Регионы».



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Теги: Гродно
 
 
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