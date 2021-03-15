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Гродно – город королей и город-музей на берегу Немана
15.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Фарный костел иезуитского ордена Франциска Ксаверия – визитная карточка Гродно.
А также о единственном пятизвездочном санатории в Евразии смотрите в программе «Евразия. Регионы».
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О старейшем городе в центре Евразии смотрите в программе «Евразия. Регионы».
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