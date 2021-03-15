Погода в СНГ: мощный снегопад в горах Алматы, тепло и солнечно на юге Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сыро и ненастно сегодня в столице России. Днем в Москве до плюс четырех. Настоящего весеннего тепла жителям придется ждать примерно месяц, говорят синоптики. О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Снежный вихрь отвечает за погоду сегодня на юге Казахстана. Он принес метель, гололедицу, усиление ветра. Капризный характер марта в Алматы ощутили не только коммунальщики и водители, но и каждый, кто вышел из дома на улицу. На дорогах пробки и аварии.

В городе выпало до семи сантиметров снега, а в горных районах сугробы выше колена. Последствия обильных осадков устраняют спецтехника и больше тысячи коммунальщиков. Дороги и развязки посыпают солью и песком, с тротуаров и парковок вывозят тонны снега.

Кыргызстан

Бишкек замело. Снег в столице Кыргызстана шел всю ночь. А утром жители увидели такую картину: первую весеннюю зелень будто накрыло пуховым одеялом. Днем в Бишкеке минус два. Такая же погода на большей части территории страны.



Снегопад и гололедица стали причиной пробок на трассах. Так, в Боомском ущелье, на дороге, которая связывает север и восток страны, образовался затор из нескольких сотен легковых машин и большегрузов. На месте дежурит спецтехника, которая помогает отбуксировать застрявший транспорт. Дорожники продолжают обрабатывать полотно реагентами.

Таджикистан



В горах Таджикистана опасность схода лавин. Накануне из-за обильного снегопада завалило дорогу Душанбе – Худжанд – Чанак. Это единственная трасса, соединяющая столицу республики с севером страны. Утром ее расчистили, и движение возобновили. Спасатели рекомендуют водителям не игнорировать предупреждения об ухудшении погоды в горах, быть внимательными и не превышать скорость, а неопытным водителям и вовсе воздержаться от дальних поездок. Ну а в самом Душанбе днем плюс 14 и без осадков.

Беларусь