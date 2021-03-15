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Погода в СНГ: мощный снегопад в горах Алматы, тепло и солнечно на юге Беларуси
15.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сыро и ненастно сегодня в столице России. Днем в Москве до плюс четырех. Настоящего весеннего тепла жителям придется ждать примерно месяц, говорят синоптики. О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Снежный вихрь отвечает за погоду сегодня на юге Казахстана. Он принес метель, гололедицу, усиление ветра. Капризный характер марта в Алматы ощутили не только коммунальщики и водители, но и каждый, кто вышел из дома на улицу. На дорогах пробки и аварии.
В городе выпало до семи сантиметров снега, а в горных районах сугробы выше колена. Последствия обильных осадков устраняют спецтехника и больше тысячи коммунальщиков. Дороги и развязки посыпают солью и песком, с тротуаров и парковок вывозят тонны снега.
Кыргызстан
Бишкек замело. Снег в столице Кыргызстана шел всю ночь. А утром жители увидели такую картину: первую весеннюю зелень будто накрыло пуховым одеялом. Днем в Бишкеке минус два. Такая же погода на большей части территории страны.
Таджикистан
Беларусь
Весенний пир устроил март на юге Беларуси, там до плюс 12 и солнечно. Теплеет и в Минске. Сегодня в столице Беларуси плюс пять. Во всех дворах коммунальщики начали
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О погоде в странах Содружества в понедельник, 15 марта, узнали корреспонденты «МИР 24».
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