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Прощание в порту: почему Беларусь перенаправила грузопотоки из Прибалтики в Россию
15.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Прибалтийские морские порты вынуждены подсчитывать убытки. В начале марта Беларусь перенаправила свои вагоны с нефтепродуктами в российские гавани: в Усть-Лугу и в Санкт-Петербург. И тут в Литве и Латвии поняли: санкции, которые они ввели против Минска, больно ударили по их собственной экономике, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Екатерина Михайлинская.
Первый состав с белорусским бензином
Каждый год Беларусь продает около 10 миллионов тонн нефтепродуктов. Крупнейшие покупатели – Великобритания, Украина, Нидерланды, Польша. Есть поставки и в страны дальнего зарубежья – в Азию, Африку, Латинскую Америку. Больше половины общего объема, 6 миллионов тонн, раньше попадали к покупателям через балтийские порты. По железной дороге из Мозыря и Новополоцка в Клайпеду, Вентспилс и Ригу, а дальше по морю. Но в экономику вмешалась политика и европейские санкции.
Так Беларусь совершила транзитный поворот с запада на север. Грузы решено перенаправить в Усть-Лугу и Санкт-Петербург. Маршрут хоть и длиннее на 200 километров, но российская железная дорога предложила скидку.
«Мы не терпим никаких убытков. Достигнута договоренность о том, что перевалки наших продуктов, товаров пойдут через Усть-Лугу. Мы не теряем здесь ничего по сравнению с перевалкой наших грузов через Клайпеду», – сказал министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей.
Это ответ Союзного государства за санкции Прибалтики против Беларуси. Договор рассчитан на три года с возможностью автоматического продления. Объемы рассчитывают увеличить. По опробованному маршруту скоро могут пойти и другие грузы. Например, калий. Его Беларусь каждый год продает около 10 миллионов тонн. А еще белорусский лес, комбайны, тракторы и другую технику.
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