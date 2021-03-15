Прощание в порту: почему Беларусь перенаправила грузопотоки из Прибалтики в Россию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Прибалтийские морские порты вынуждены подсчитывать убытки. В начале марта Беларусь перенаправила свои вагоны с нефтепродуктами в российские гавани: в Усть-Лугу и в Санкт-Петербург. И тут в Литве и Латвии поняли: санкции, которые они ввели против Минска, больно ударили по их собственной экономике, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Первый состав с белорусским бензином в российском порту Усть-Луга . Следом мазут из Мозыря – в Санкт-Петербург. Груз общим весом 10 тысяч тонн, и это только начало.

«В 2021 году мы принимаем 3,5 млн тонн и как минимум до двух миллионов тонн экспортных грузов Республики Беларусь. В 2022 году мы перерабатываем 3,2 млн тонн грузов. В 2023 году 3,1 млн тонн грузов», – перечислил грузоперевозки министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев.

Каждый год Беларусь продает около 10 миллионов тонн нефтепродуктов. Крупнейшие покупатели – Великобритания, Украина, Нидерланды, Польша. Есть поставки и в страны дальнего зарубежья – в Азию, Африку, Латинскую Америку. Больше половины общего объема, 6 миллионов тонн, раньше попадали к покупателям через балтийские порты. По железной дороге из Мозыря и Новополоцка в Клайпеду, Вентспилс и Ригу, а дальше по морю. Но в экономику вмешалась политика и европейские санкции.

«Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами. Посмотрим, кто еще кого попугает», – заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Так Беларусь совершила транзитный поворот с запада на север. Грузы решено перенаправить в Усть-Лугу и Санкт-Петербург. Маршрут хоть и длиннее на 200 километров, но российская железная дорога предложила скидку.

«Мы не терпим никаких убытков. Достигнута договоренность о том, что перевалки наших продуктов, товаров пойдут через Усть-Лугу. Мы не теряем здесь ничего по сравнению с перевалкой наших грузов через Клайпеду», – сказал министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей.



России такой транзит тоже на руку. Порт в Усть-Луге должен стать крупнейшим торговым хабом на Балтике. Строить его начали летом 2019-го. Он может принять до 25 миллионов тонн грузов в год. Причем самых разных – наливных, сыпучих, автотехнику.

«Перспективы по этому направлению мы строим достаточно большие. Думаю, что питерское направление будет работать эффективно», – уверен официальный представитель концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Это ответ Союзного государства за санкции Прибалтики против Беларуси. Договор рассчитан на три года с возможностью автоматического продления. Объемы рассчитывают увеличить. По опробованному маршруту скоро могут пойти и другие грузы. Например, калий. Его Беларусь каждый год продает около 10 миллионов тонн. А еще белорусский лес, комбайны, тракторы и другую технику.