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В Минске хотят построить очередную многоэтажку. Власти ждут мнения горожан

15.03.2021 12:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Очередная новостройка, рассчитанная на 81 квартиру, может появиться в районе улиц Одинцова и Якубовского, рядом с лесопарком Медвежино. Когда это случится, пока неизвестно, но минчан уже зовут обсудить возможную перспективу. Информация об этом появилась на сайте администрации Фрунзенского района.

На суд общественности вынесен проект строительства дома из двух секций переменной этажности (4, 6 и 8 этажей). Внутри поместится 81 квартира: 41 однокомнатная, 14 двухкомнатных и 26 трехкомнатных.

Здание будет выполнено из сборного железобетона от Завода эффективных промышленных конструкций, который и является заказчиком проекта. Вот так оно выглядит на рендере:

В Минске хотят построить очередную многоэтажку. Власти ждут мнения горожан

Многоэтажку хотят возвести в районе улиц Одинцова и Якубовского, рядом с лесопарком Медвежино, физкультурно-оздоровительным центром и пожарной частью. Точное место отмечено на карте.

В Минске хотят построить очередную многоэтажку. Власти ждут мнения горожан

Общественное обсуждение проекта продлится до 8 апреля. Познакомиться с экспозицией архитектурно-планировочной концепции можно в фойе администрации Фрунзенского района до 29 марта или на сайте.

Выразить свои замечания и предложения можно в одноименном журнале в фойе учреждения до 29 марта. А можно отправить их с пометкой «Общественное обсуждение» по адресу: 220073, г. Минск, ул. Кальварийская, 39, или на электронную почту frun.stroi@minsk.gov.by.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Очередная новостройка, рассчитанная на 81 квартиру, может появиться в районе улиц Одинцова и Якубовского, рядом с лесопарком Медвежино. Когда это случится, пока...
 
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