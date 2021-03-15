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В Беларуси остановили таксиста: «За пару сотен долларов заказал в/у Туркменистана»

15.03.2021 12:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«В середине января в Могилеве сотрудник ГАИ, составляя протокол в отношении водителя такси, который не пропустил пешехода, попросил предъявить документы, — рассказали предысторию в ГКСЭ. — Водительское удостоверение Туркменистана на право управления транспортными средствами категорий А, В, С, предъявленное мужчиной, вызвало сомнения».

«В ходе опроса водитель, житель указанной страны, признался, что три года назад заказал водительское удостоверение за пару сотен долларов США у своего знакомого соотечественника, — описали развитие событий в Госкомитете судэкспертиз. — Бланк водительского удостоверения изъяли и направили экспертам для проведения судебной технической экспертизы документов. По ее результатам установлено, что бланк изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Все красочные изображения бланка, включая голограммы и изображения подписей, выполнены способом струйной печати».

В Беларуси остановили таксиста: «За пару сотен долларов заказал в/у Туркменистана»

История для таксиста закончилась большими неприятностями — в СК возбудили уголовное дело.

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Теги: Могилев
 
 
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