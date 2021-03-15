Венчурный фонд инвестирует 100 тысяч долларов в стартапы из Беларуси, прошедшие в Y Combinator

Источник материала: Tut.by

Украинский венчурный фонд Genesis Investments инвестирует 100 тысяч долларов во все стартапы из Украины и Беларуси, которые пройдут в Y Combinator, причем независимо от того, где их основатели находятся сейчас. Инвестировать будут по соглашению SAFE (Simple Agreement for Future Equity) на тех же условиях, которые предлагает американский бизнес-инкубатор. Об этом сообщили в самом фонде.



Источник: ycombinator.com

SAFE — это договорная форма инвестиций Y Combinator, по которой фонд вкладывает деньги в компанию, а акции этой компании получает позже.

Чтобы подать заявку в Genesis Investments, стартапам нужно сразу после подтверждения от Y Combinator связаться с фондом. Для заключения сделки следует подтвердить, что стартап прошел отбор в акселератор. Можно прислать историю переписки или подписанное соглашение SAFE.

Y Combinator — американский бизнес-инкубатор, который дважды в год отбирает от 100 до 200 стартапов, инвестирует 125 тысяч в каждый и интенсивно работает с ними 3 месяца. За акселерацию YC получает 7% в компании.

Программа заканчивается demo-днем, который посещают 600−800 инвесторов и смотрят онлайн больше тысячи. В среднем, YС-компании привлекают 500 тысяч-3 миллиона долларов в Pre-seed/Seed раундах при оценке в 6−15 миллионов долларов. Для Series A сделок, в 2018 и 2019 году средний размер раунда составил 9 миллионов долларов.

Напомним, что из Беларуси в Y Combinator ранее попали лишь несколько проектов от белорусов — IQBoxy Дмитрия Бирули в 2017-м, StoryLine в 2018-м, а также приложение «Отдам даром» в начале 2020 года.

«Репрезентация украинских и белорусских стартапов в топовом мировом акселераторе очень слабая. Подача заявки — шаг к большим трудностям. Мы хотим мотивировать основателей на этот шаг, поддержать их и помочь сосредоточиться на продукте, а не на сборе средств», — комментирует уроженец Беларуси Виталий Лаптенок, управляющий партнер Genesis Investments.

В ходе программы стартапы учатся у лучших венчурных инвесторов и основателей. Участники получают доступ к комьюнити YC, среди которых Airbnb, Dropbox и Reddit. По словам Виталия, это огромный бизнес-опыт.

«Кроме ценных советов, связей и опыта, за стартапом навсегда остается бренд акселератора и поддержка их комьюнити. Y Combinator-компания — это круто. Мы хотим, чтобы их количество в Беларуси и Украине росло. Кроме нашей инвестиции, будем продолжать делать для портфельных стартапов вещи, которые по-прежнему трудно найти. Это управление продуктом, performance-маркетинг, брендинг и пиар.» — комментирует Виталий.

Genesis Investments — украинский венчурный фонд, который инвестирует в стартапы на ранних стадиях, основанные талантливыми командами из Восточной Европы. Genesis Investments ориентирован на стартапы из Online Education, Digital Health, Mobile Apps, Advertising Tech и AI/ML отраслей. В дополнение к финансовым инвестициям, фонд делится опытом в сфере онлайн-маркетинга и помогает своим портфельным компаниям нанимать лучших специалистов на рынке.