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Беларусь обвинила Литву из-за пробок на границе

15.03.2021 12:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусские пограничники не удовлетворены работой своих литовских коллег из пункта пропуска «Медининкай».

Беларусь обвинила Литву из-за пробок на границе

Как отметили в Госпогранкомитете, литовская сторона «не выполняет нормы пропускной способности на 100%, продолжая игнорировать договоренности с белорусскими коллегами».

По данным ГПК, в 2021 году во всех пунктах пропуска на белорусской границе с четырьмя странами-соседками было  «зафиксировано около 140 внештатных ситуаций, большинство которых влияли на скорость оформления транспорта».

Половина, подчеркнули пограничники, пришлась именно на литовское направление — «во всех случаях пропускная способность не выполнялась».

«Среди причин неритмичного оформления транспорта литовской стороной и, как следствие, образования очередей на границе наиболее частыми остаются обновление баз данных таможни (при «ручном» оформлении в час через границу проезжали одна или две фуры), сбои систем оформления, проблемы с электричеством и передачей данных, а также малочисленность сотрудников таможенных смен литовских пунктов пропуска», — подчеркнули в ГПК.

 
 
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Белорусские пограничники не удовлетворены работой своих литовских коллег из пункта пропуска «Медининкай».
 
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