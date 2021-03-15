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Премьера "Холостяка" с Тимати закончилась шокирующим поворотом

15.03.2021 13:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Первая серия нового сезона шоу "Холостяк" с музыкантом Тимати закончилась внезапным изменением в сценарии: в сети обсуждают долгожданную премьеру на ТНТ.

Правила существуют для того, чтобы их нарушать: такую позицию избрал новый герой нашумевшего реалити - рэпер Тимати. Не успел музыкант расстаться с возлюбленной Анастасией Решетовой, как согласился стать новым "холостяком" и даже смог лично пригласить нескольких девушек в проект. Но на этом сюрпризы не закончились.

Премьера нового сезона шоу шокировала не только поклонников, но и участниц: после знакомства с девушками, Тимати объявил - на этот раз "Холостяк" будет двойным и позвал второго героя шоу - певца Егора Крида.

Произошедшее настолько удивило претенденток, что некоторые девушки буквально потеряли дар речи, а кто-то остался доволен таким развитием событий.

Напомним, что в этом сезоне к Тимати приехали 15 красавиц. Среди них - популярные фотомодели, радиоведущая, блогеры, визажист и даже тату-мастер. В то же время экс-возлюбленная музыканта решила отомстить Тимати и начала свой проект.

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Теги: знакомства
 
 
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Первая серия восьмого сезона нашумевшего реалити-шоу заинтриговала всех зрителей и претенденток на роль будущей возлюбленной рэпера.
 
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