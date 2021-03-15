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Очереди еще больше: в пункте пропуска "Мядининкай" начнется реконструкция

15.03.2021 13:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мар – Sputnik. Пропускная способность пункта пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") на белорусско-литовской границе снизится с 22 марта, об этом рассказали в Госпогранкомитете Беларуси.

По данным литовской стороны, в пункте пропуска запланирован ряд строительных и монтажных работ, количество полос для движения транспорта будет уменьшено, а пропускная способность пункта пропуска снизится на 50%. Завершение работ планируется во втором квартале 2023 года.

Как отметили в ГПК Беларуси, "даже без реконструкции литовская сторона не выполняет нормы пропускной способности, продолжая игнорировать договоренности с белорусскими коллегами". По данным ведомства, половина из всех внештатных ситуаций на границе Беларуси и ЕС, которые связаны со скоростью оформления транспорта, вызваны именно работой литовских пунктов пропуска.

© Sputnik Василий Семашко
Более 1000 грузовиков стоят в очереди на границе с Литвой

Среди наиболее частых причин, по которым образовывались заторы на границе: обновление баз данных литовской таможни, сбои в системе оформления, проблемы с электричеством и передачей данных.

"Во всех случаях пропускная способность не выполнялась", - отмечается в сообщении белорусского ведомства.

Если посмотреть графики очередей на сайте Госпогранкомитета, в среднем за последний месяц  очереди перед пунктом пропуска "Каменный Лог" варьировались от 160 до 300 грузовых автомобилей. Белорусская сторона заверяет, что своевременно оформляла транспорт, причина проблем – с литовской стороны.

Соответственно с учетом ремонта пункта пропуска "Мядининкай", количество грузовиков в очереди удвоится, напомнили в Госпогранкомитете РБ и порекомендовали грузоперевозчикам выбирать другие, менее загруженные маршруты.

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Теги: Минск
 
 
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Пункт пропуска на литовской стороне будет частично закрыт 2 года, его пропускная способность снизится наполовину.
 
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