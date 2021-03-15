|
Очереди еще больше: в пункте пропуска "Мядининкай" начнется реконструкция
15.03.2021 13:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мар – Sputnik. Пропускная способность пункта пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") на белорусско-литовской границе снизится с 22 марта, об этом рассказали в Госпогранкомитете Беларуси.
По данным литовской стороны, в пункте пропуска запланирован ряд строительных и монтажных работ, количество полос для движения транспорта будет уменьшено, а пропускная способность пункта пропуска снизится на 50%. Завершение работ планируется во втором квартале 2023 года.
Как отметили в ГПК Беларуси, "даже без реконструкции литовская сторона не выполняет нормы пропускной способности, продолжая игнорировать договоренности с белорусскими коллегами". По данным ведомства, половина из всех внештатных ситуаций на границе Беларуси и ЕС, которые связаны со скоростью оформления транспорта, вызваны именно работой литовских пунктов пропуска.
© Sputnik Василий Семашко
Среди наиболее частых причин, по которым
"Во всех случаях пропускная способность не выполнялась", - отмечается в сообщении белорусского ведомства.
Если посмотреть графики очередей на сайте Госпогранкомитета, в среднем за последний месяц очереди перед пунктом пропуска "Каменный Лог" варьировались от 160 до 300 грузовых автомобилей. Белорусская сторона заверяет, что своевременно оформляла транспорт, причина проблем – с литовской стороны.
Соответственно с учетом ремонта пункта пропуска "Мядининкай", количество грузовиков в очереди удвоится, напомнили в Госпогранкомитете РБ и порекомендовали грузоперевозчикам выбирать другие, менее загруженные маршруты.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пункт пропуска на литовской стороне будет частично закрыт 2 года, его пропускная способность снизится наполовину.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)