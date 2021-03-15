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В Москве школьница выпрыгнула из окна шестого этажа, спасаясь от бойцовых собак
Источник материала: ОНТ
14-летняя школьница выпрыгнула из окна жилого дома, чтобы спастись от двух агрессивных бойцовых собак. Об этом
Девочка пришла в гости к своему 15-летнему знакомому. В его квартире на шестом этаже находились две бойцовые собаки.
Спасаясь от животных, девочка решила выпрыгнуть из окна, упала на козырек дома и погибла. Случай произошел 14 марта.
По факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Фото: pixabay
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14-летняя школьница выпрыгнула из окна жилого дома, чтобы спастись от двух агрессивных бойцовых собак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в...
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