Источник материала: ОНТ

Упростить жизнь в условиях пандемии. Две лаборатории Гомельской области присоединились к проекту «Путешествуй без COVID-19».

Новая программа Евразийского экономического союза облегчает процедуру прохождения ПЦР-тестов при пересечении границ стран-участниц. Сдают биоматериал традиционно, затем он попадает в лабораторию. А процедура выдачи упрощена. Тем, кто едет в страны ЕАЭС, бумажные справки больше не нужны. Результаты вносят в электронную систему, а человеку присваивают QR-код, который нужно отсканировать.

Данные в систему передает Национальный центр электронных услуг вместе с Минздравом. Во время пересечения границы теперь достаточно показать QR-код с результатами ПЦР-тестирования, и система его считает.

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