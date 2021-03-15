﻿ Две лаборатории Гомельской области присоединились к проекту «Путешествуй без COVID-19». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Две лаборатории Гомельской области присоединились к проекту «Путешествуй без COVID-19»

15.03.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Две лаборатории Гомельской области присоединились к проекту «Путешествуй без COVID-19»

Упростить жизнь в условиях пандемии. Две лаборатории Гомельской области присоединились к проекту «Путешествуй без COVID-19». 

Новая программа Евразийского экономического союза облегчает процедуру прохождения ПЦР-тестов при пересечении границ стран-участниц. Сдают биоматериал традиционно, затем он попадает в лабораторию. А процедура выдачи упрощена. Тем, кто едет в страны ЕАЭС, бумажные справки больше не нужны. Результаты вносят в электронную систему, а человеку присваивают QR-код, который нужно отсканировать.

Данные в систему передает Национальный центр электронных услуг вместе с Минздравом. Во время пересечения границы теперь достаточно показать QR-код с результатами ПЦР-тестирования, и система его считает. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Упростить жизнь в условиях пандемии. Две лаборатории Гомельской области присоединились к проекту «Путешествуй без COVID-19».  Новая программа Евразийского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Былы юрыст адміністрацыі Лукашэнкі далучыўся да каманды Латушкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by