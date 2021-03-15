|
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе ждут третьего ребенка
Источник материала: ОНТ
Экс-солистка группы «ВИА Гра» и супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева заявила о беременности. Фото с округлившимся животом она
41-летняя Джанабаева и 55-летний Меладзе станут родителями в третий раз. Звезда решила заявить о беременности красиво и устроила фотосессию в вечернем платье.
«В ожидании» – подписала снимок экс-солистка «ВИА Гры».
Одними из первых певицу поздравили исполнительница Зара, супруга Александра Реввы Анжелика, Виктория Лопырева, Олег Влади.
Фото собрало около 40 тысяч лайков и больше тысячи комментариев.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-солистка группы «ВИА Гра» и супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева заявила о беременности. Фото с округлившимся животом она выложила в Instagram. 41-летняя...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)