Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе ждут третьего ребенка

Источник материала: ОНТ

Экс-солистка группы «ВИА Гра» и супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева заявила о беременности. Фото с округлившимся животом она выложила в Instagram.

41-летняя Джанабаева и 55-летний Меладзе станут родителями в третий раз. Звезда решила заявить о беременности красиво и устроила фотосессию в вечернем платье.

«В ожидании» – подписала снимок экс-солистка «ВИА Гры».





Одними из первых певицу поздравили исполнительница Зара, супруга Александра Реввы Анжелика, Виктория Лопырева, Олег Влади.

Фото собрало около 40 тысяч лайков и больше тысячи комментариев.

Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram