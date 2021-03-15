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Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе ждут третьего ребенка

15.03.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе ждут третьего ребенка

Экс-солистка группы «ВИА Гра» и супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева заявила о беременности. Фото с округлившимся животом она выложила в Instagram.

41-летняя Джанабаева и 55-летний Меладзе станут родителями в третий раз. Звезда решила заявить о беременности красиво и устроила фотосессию в вечернем платье.

«В ожидании» – подписала снимок экс-солистка «ВИА Гры».


Одними из первых певицу поздравили исполнительница Зара, супруга Александра Реввы Анжелика, Виктория Лопырева, Олег Влади. 

Фото собрало около 40 тысяч лайков и больше тысячи комментариев. 

Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

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Экс-солистка группы «ВИА Гра» и супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева заявила о беременности. Фото с округлившимся животом она выложила в Instagram. 41-летняя...
 
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