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Посмотрите, как изменились актеры и актрисы, которые начали сниматься в кино с детства

15.03.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Посмотрите, как изменились актеры и актрисы, которые начали сниматься в кино с детства

Многие зарубежные актеры начали свою карьеру еще в детстве и до сих пор остаются востребованными и популярными. Сравним, как артисты выглядели в своих самых ранних фильмах и какими мы их увидели в более поздних лентах. 

Эмма Уотсон

«Гарри Поттер и философский камень» (2001) / «Маленькие женщины» (2019).

 

Райан Рейнольдс

«Обыкновенное волшебство» (1993) / «Главный герой» (2021).

 

Скарлетт Йоханссон

«Норт» (1994) / «Кролик Джоджо» (2019).


Джейк Джилленхол

«Городские пижоны» (1991) / «Человек-паук: Вдали от дома» (2019).

 

Натали Портман

«Леон» (1994) / «Голос люкс» (2018).

 

Леонардо Ди Каприо

«Зубастики 3» (1991) / «Однажды в Голливуде» (2019).


Джоди Фостер

«Таксист» (1976) / «Мавританец» (2021).

 

ФОТО: Warner Bros. / Columbia Pictures, The Film Works / Maximum Effort, New Line Cinema / Fox Searchlight Pictures, Castle Rock Entertainment / Columbia Pictures, Gaumont International / Killer Films, New Line Cinema / Columbia Pictures, Columbia Pictures / Black Sheep Pictures. 

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Многие зарубежные актеры начали свою карьеру еще в детстве и до сих пор остаются востребованными и популярными. Сравним, как артисты выглядели в своих самых ранних...
 
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