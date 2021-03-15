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Посмотрите, как изменились актеры и актрисы, которые начали сниматься в кино с детства
Источник материала: ОНТ
Многие зарубежные актеры начали свою карьеру еще в детстве и до сих пор остаются востребованными и популярными. Сравним, как артисты выглядели в своих самых ранних фильмах и какими мы их увидели в более поздних лентах.
Эмма Уотсон
«Гарри Поттер и философский камень» (2001) / «Маленькие женщины» (2019).
Райан Рейнольдс
«Обыкновенное волшебство» (1993) / «Главный герой» (2021).
Скарлетт Йоханссон
«Норт» (1994) / «Кролик Джоджо» (2019).
Джейк Джилленхол
«Городские пижоны» (1991) / «Человек-паук: Вдали от дома» (2019).
Натали Портман
«Леон» (1994) / «Голос люкс» (2018).
Леонардо Ди Каприо
«Зубастики 3» (1991) / «Однажды в Голливуде» (2019).
Джоди Фостер
«Таксист» (1976) / «Мавританец» (2021).
ФОТО: Warner Bros. / Columbia Pictures, The Film Works / Maximum Effort, New Line Cinema / Fox Searchlight Pictures, Castle Rock Entertainment / Columbia Pictures, Gaumont International / Killer Films, New Line Cinema / Columbia Pictures, Columbia Pictures / Black Sheep Pictures.
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Многие зарубежные актеры начали свою карьеру еще в детстве и до сих пор остаются востребованными и популярными. Сравним, как артисты выглядели в своих самых ранних...
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