Посмотрите, как изменились актеры и актрисы, которые начали сниматься в кино с детства

Многие зарубежные актеры начали свою карьеру еще в детстве и до сих пор остаются востребованными и популярными. Сравним, как артисты выглядели в своих самых ранних фильмах и какими мы их увидели в более поздних лентах.

Эмма Уотсон

«Гарри Поттер и философский камень» (2001) / «Маленькие женщины» (2019).

Райан Рейнольдс

«Обыкновенное волшебство» (1993) / «Главный герой» (2021).

Скарлетт Йоханссон

«Норт» (1994) / «Кролик Джоджо» (2019).





Джейк Джилленхол

«Городские пижоны» (1991) / «Человек-паук: Вдали от дома» (2019).

Натали Портман

«Леон» (1994) / «Голос люкс» (2018).

Леонардо Ди Каприо

«Зубастики 3» (1991) / «Однажды в Голливуде» (2019).





Джоди Фостер

«Таксист» (1976) / «Мавританец» (2021).

