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Они переборщили с фотошопом! Часть 2. Только посмотрите на третье фото!
Источник материала: ОНТ
Социальные сети диктуют нам свои каноны красоты, и стремление подстроиться под них порой переходит всякие границы! Вторая часть подборки о людях, которые слишком увлеклись фотошопом.
А первую часть смотрите
Фото: fishki.net, news.myseldon.com, ridus.ru, nk.org.ua, novosti-n.org, zefirka.net, ilovehobby.club
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Социальные сети диктуют нам свои каноны красоты, и стремление подстроиться под них порой переходит всякие границы! Вторая часть подборки о людях, которые слишком...
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