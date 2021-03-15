Они переборщили с фотошопом! Часть 2. Только посмотрите на третье фото!

Источник материала: ОНТ

Социальные сети диктуют нам свои каноны красоты, и стремление подстроиться под них порой переходит всякие границы! Вторая часть подборки о людях, которые слишком увлеклись фотошопом.

А первую часть смотрите здесь .



Когда ты с детства любишь кукол Барби



Все понятно, но зачем фотошопить собаку?!



Теперь будут сниться кошмары...



До/после



Ослепительная улыбка!



Волшебная страна "Зазеркалье"



У лучших подружек даже пресс синхронизируется!



Ловелас подрастает



"Накачал" к Новому году



А тут главный вопрос "Зачем???"



"Девочки записываемся на ноготочки!"

Здесь определенно что-то не так...



Вот что такое настоящий "глянец"!



Быстрый способ убрать второй подбородок



"Ставь лайк, подписывайся, делай репост!"

Фото: fishki.net, news.myseldon.com, ridus.ru, nk.org.ua, novosti-n.org, zefirka.net, ilovehobby.club

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