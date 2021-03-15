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Они переборщили с фотошопом! Часть 2. Только посмотрите на третье фото!

15.03.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Они переборщили с фотошопом! Часть 2. Только посмотрите на третье фото!

Социальные сети диктуют нам свои каноны красоты, и стремление подстроиться под них порой переходит всякие границы! Вторая часть подборки о людях, которые слишком увлеклись фотошопом. 

А первую часть смотрите здесь.


Когда ты с детства любишь кукол Барби


Все понятно, но зачем фотошопить собаку?!


Теперь будут сниться кошмары...


До/после


Ослепительная улыбка!


Волшебная страна "Зазеркалье"


У лучших подружек даже пресс синхронизируется!


Ловелас подрастает


"Накачал" к Новому году


А тут главный вопрос "Зачем???"


"Девочки записываемся на ноготочки!"

Здесь определенно что-то не так...


Вот что такое настоящий "глянец"!


Быстрый способ убрать второй подбородок


"Ставь лайк, подписывайся, делай репост!"

Фото: fishki.net, news.myseldon.com, ridus.ru, nk.org.ua, novosti-n.org, zefirka.net, ilovehobby.club

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Социальные сети диктуют нам свои каноны красоты, и стремление подстроиться под них порой переходит всякие границы! Вторая часть подборки о людях, которые слишком...
 
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