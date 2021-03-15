В Гродно с четвертого этажа обрушился балкон

Источник материала: ОНТ

Гродно с четвертого этажа обрушился балкон" class="one-news__figure-img">

14 марта в Гродно на крышу магазина в доме упал балкон, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел около семи вечера по ул.Горького, 71. Балкон упал с 4-го этажа пятиэтажки. Дом – 1968 года постройки.

Сообщается, что пострадавших нет. Несущие конструкции дома не повреждены и отселение жильцов не требуется. Причина обрушения неизвестна.

Фото: БЕЛЛТА

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