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В Гродно с четвертого этажа обрушился балкон

15.03.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гродно с четвертого этажа обрушился балконГродно с четвертого этажа обрушился балкон" class="one-news__figure-img">

14 марта в Гродно на крышу магазина в доме упал балкон, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС. 

Инцидент произошел около семи вечера по ул.Горького, 71. Балкон упал с 4-го этажа пятиэтажки. Дом – 1968 года постройки.

Сообщается, что пострадавших нет. Несущие конструкции дома не повреждены и отселение жильцов не требуется. Причина обрушения неизвестна.

Фото: БЕЛЛТА

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Теги: Гродно
 
 
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14 марта в Гродно на крышу магазина в доме упал балкон, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.  Инцидент произошел около семи вечера по ул.Горького, 71. Балкон упал с 4-го...
 
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