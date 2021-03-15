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В Гродно с четвертого этажа обрушился балкон
Источник материала: ОНТГродно с четвертого этажа обрушился балкон" class="one-news__figure-img">
14 марта в Гродно на крышу магазина в доме упал балкон,
Инцидент произошел около семи вечера по ул.Горького, 71. Балкон упал с 4-го этажа пятиэтажки. Дом – 1968 года постройки.
Сообщается, что пострадавших нет. Несущие конструкции дома не повреждены и отселение жильцов не требуется. Причина обрушения неизвестна.
Фото: БЕЛЛТА
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14 марта в Гродно на крышу магазина в доме упал балкон, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС. Инцидент произошел около семи вечера по ул.Горького, 71. Балкон упал с 4-го...
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