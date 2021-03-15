Певица Бейонсе лидировала по числу номинаций на Grammy

Источник материала: ОНТ

В США прошла 63-я премия Grammy. Церемония прошла в новом формате из-за пандемии COVID-19.

Зрителей в зале не было, а часть артистов показали лишь свои видеоролики, которые записали заранее. По количеству номинаций в 2021 году лидировала Бейонсе – она стала первой певицей за всю историю премии, завоевавшей 28 статуэток в 9 категориях.

Победительница прошлогодней «Грэмми», Билли Айлиш, на этот раз завоевала статуэтку в категории «Запись года». Премию в номинации «Песня года» вручили хип-хоп-исполнительнице Хё за песню «Я не могу дышать». Трек стал отсылкой к протестам в США против полицейского произвола, которые начались после убийства Джорджа Флойда.

Награды исполнителям впервые вручали сотрудники кафе и театров – так организаторы премии обратили внимание зрителей на ущерб, нанесенный пандемией индустрии развлечений.

Фото: grammy.com

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