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Страшная авария на трассе М1: машины сгорели после лобового столкновения, водители погибли
Источник материала: ОНТ
Под Крупками произошло серьезное ДТП. Лоб в лоб столкнулись два авто. Водители обеих машин погибли,
Авария произошла около семи утра на 465-м км автодороги М1.
27-летний житель Витебска ехал на бусе Mercedes-Benz Sprinter в сторону Минска и уснул за рулем. Потеряв управление, он выехал на встречку и врезался в грузовик Mercedes Atego. За рулем находился 44-летний житель Старых Дорог.
Из-за сильного столкновения иномарки загорелись, а водители скончались.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и МЧС. Следователи и эксперты устанавливают детали инцидента.
Фото и видео: ГУ ГАИ МВД Республики Беларуси
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Под Крупками произошло серьезное ДТП. Лоб в лоб столкнулись два авто. Водители обеих машин погибли, передает пресс-служба МВД. Авария произошла около семи утра на...
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