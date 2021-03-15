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Страшная авария на трассе М1: машины сгорели после лобового столкновения, водители погибли

15.03.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Страшная авария на трассе М1: машины сгорели после лобового столкновения, водители погибли

Под Крупками произошло серьезное ДТП. Лоб в лоб столкнулись два авто. Водители обеих машин погибли, передает пресс-служба МВД.

Авария произошла около семи утра на 465-м км автодороги М1. 


27-летний житель Витебска ехал на бусе Mercedes-Benz Sprinter в сторону Минска и уснул за рулем. Потеряв управление, он выехал на встречку и врезался в грузовик Mercedes Atego. За рулем находился 44-летний житель Старых Дорог.

Из-за сильного столкновения иномарки загорелись, а водители скончались.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и МЧС. Следователи и эксперты устанавливают детали инцидента.

Фото и видео: ГУ ГАИ МВД Республики Беларуси

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Под Крупками произошло серьезное ДТП. Лоб в лоб столкнулись два авто. Водители обеих машин погибли, передает пресс-служба МВД. Авария произошла около семи утра на...
 
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