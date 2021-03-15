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Лукашенко проводит встречу с членами Конституционной комиссии

15.03.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко проводит встречу с членами Конституционной комиссии

Мирная жизнь и суверенитет стоят выше политических и личностных разногласий в обществе. Об этом заявил Президент на встрече с членами Конституционной комиссии. Символично, что этот орган начинает работу именно сегодня, в праздник главного закона страны.

Комиссия сформирована по решению Всебелорусского народного собрания, в неё вошли эксперты, которые представляют не только юриспруденцию. Это депутаты и управленцы, люди искусства и медики. Если обобщить – это люди, за плечами которых авторитет, жизненный опыт и сильная гражданская позиция. Прежде чем обсуждать работу созданного органа и возможные изменения, Александр Лукашенко отметил важность нынешней редакции Конституции. На заре независимости она помогла преодолеть острый экономический кризис, а совсем недавно – сохранить устойчивость государственной системы. 

Безусловно, трудно переоценить роль каждого, кто сидит за этим столом: на кону, как отметил Президент, будущее страны. А потому вся деятельность комиссии должна быть открытой, необходимо учесть голос каждого неравнодушного белоруса. Многие предложения уже саккумулированы – их обсуждали не только на диалоговых площадках, часть инициатив поступала непосредственно в Парламент. В работе над Конституцией предстоит учесть как международный опыт, так и собственные правовые традиции.

Фото: БЕЛТА

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Мирная жизнь и суверенитет стоят выше политических и личностных разногласий в обществе. Об этом заявил Президент на встрече с членами Конституционной комиссии....
 
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