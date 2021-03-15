Слабость, недомогания, легкий насморк: врач объяснил причину плохого самочувствия весной

Источник материала: ОНТ

Почему возникают слабость и плохое самочувствие в начале весны? Об основных причинах в интервью радио Sputnik рассказал врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко.

Врач отметил, что весеннее недомогание похоже на осеннее, так как это период межсезонья и резкого перепада температур. Из-за этого люди часто простужаются и чувствую себя плохо. При этом не стоит паниковать, если вы просто шмыгаете носом в холодную погоду на улице.

Также плохое самочувствие весной может быть связано с недостатком витаминов.

Еще одной причиной Филипп Кузьменко назвал переутомление, которое может быть связано, к примеру, с обстановкой вокруг COVID-19. Врач считает, что весеннее солнце в ближайшее время должно изменить ситуацию к лучшему.

Фото: pixabay

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