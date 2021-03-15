А вы бы решились на такое? Пять примеров кардинальной смены причесок, о которой девушки не пожалели

Источник материала: ОНТ

Один из способов привнести в жизнь новые краски – сменить имидж. Кто-то готов на небольшие изменения, другие решаются на кардинальные перемены. Героини этой подборки – из второй категории. Девушки пошли на смелые шаги и получили желаемый результат. Оцените их преображение.

















ФОТО: ThivyaM, sknow5117, miyukisenpai, Roskosity, littlemaxbigworld / reddit





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