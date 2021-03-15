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Беспорядки в Бельгии: мирная акция переросла в масштабный погром

15.03.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беспорядки в Бельгии: мирная акция переросла в масштабный погром

Массовые беспорядки, которые переросли в столкновения с полицией и погромы, произошли в бельгийском городе Льеж. Среди пострадавших – уже более десятка полицейских. 

Причиной стало видео, на котором правоохранители жестко задерживают девушку африканского происхождения. На улицы вышли несколько сотен человек. Заявленная как мирная акция быстро переросла в масштабный погром. Протестующие нападали на сотрудников полиции, забрасывали камнями полицейский участок и автомобили, громили магазины. Ситуацию удалось взять под контроль только спецназу. Для разгона толпы применены водомёты и слезоточивый газ. Движение «Жизни черных имеют значение» выступает за прекращение финансирования полиции и борется за расовую справедливость. Погромы под этими лозунгами начались в США, а затем и других странах.

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Массовые беспорядки, которые переросли в столкновения с полицией и погромы, произошли в бельгийском городе Льеж. Среди пострадавших – уже более десятка...
 
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