В Нидерландах против недовольных антиковидными ограничениями применили водометы

Источник материала: ОНТ

Избиения и задержания. Так прошли выходные в Нидерландах. В Гааге, которую называют международным центром мира и правосудия, полиция разогнала демонстрантов.

Люди вышли протестовать против карантина на поле в центре города. Они держали в руках жёлтые зонтики и требовали свободы от антиковидных мер. Полиция с протестующими не церемонилась – в ход шли дубинки и водометы. Сразу несколько сотрудников избивали демонстранта под вспышки камер. Пресса не вмешивалась и спокойно вела съёмку.

Жёсткий локдаун действует в Нидерландах с конца января. Впервые со времён Второй мировой войны в стране действует комендантский час. Жители разных домов могут встречаться только по двое. Рестораны и бары закрыты. Митинг закончился задержаниями.

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