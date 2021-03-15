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В Нидерландах против недовольных антиковидными ограничениями применили водометы

15.03.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Нидерландах против недовольных антиковидными ограничениями применили водометы

Избиения и задержания. Так прошли выходные в Нидерландах. В Гааге, которую называют международным центром мира и правосудия, полиция разогнала демонстрантов. 

Люди вышли протестовать против карантина на поле в центре города. Они держали в руках жёлтые зонтики и требовали свободы от антиковидных мер. Полиция с протестующими не церемонилась – в ход шли дубинки и водометы. Сразу несколько сотрудников избивали демонстранта под вспышки камер. Пресса не вмешивалась и спокойно вела съёмку.

Жёсткий локдаун действует в Нидерландах с конца января. Впервые со времён Второй мировой войны в стране действует комендантский час. Жители разных домов могут встречаться только по двое. Рестораны и бары закрыты. Митинг закончился задержаниями. 

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Избиения и задержания. Так прошли выходные в Нидерландах. В Гааге, которую называют международным центром мира и правосудия, полиция разогнала демонстрантов. ...
 
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