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В России тамада умерла во время свадьбы

15.03.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В России тамада умерла во время свадьбы

В Волгограде во время свадебного торжества умерла ведущая свадьбы Екатерина Морина. Об этом сообщает региональный портал v1.ru.

Празднование происходило в отеле «Семь королей». Тамада, по словам присутствующих, просто неожиданно упала на пол.

Как рассказали гости торжества, кто-то побежал по соседним залам в поисках врача, кто-то сам пытался помочь ведущей, но она находилась без сознания. Затем вызвали скорую.  

Екатерина Морина работала ведущей не один год. Она провела не один десяток торжеств и получала много положительных отзывов.

Коллеги ведущей называют ее улыбчивой и милой девушкой. По словам волгоградцев, у женщины остались муж и трое детей. 

Обстоятельства и причины смерти устанавливают следователи.  


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В Волгограде во время свадебного торжества умерла ведущая свадьбы Екатерина Морина. Об этом сообщает региональный портал v1.ru. Празднование происходило в отеле...
 
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