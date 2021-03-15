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В России тамада умерла во время свадьбы
Источник материала: ОНТ
В Волгограде во время свадебного торжества умерла ведущая свадьбы Екатерина Морина. Об этом сообщает региональный портал
Празднование происходило в отеле «Семь королей». Тамада, по словам присутствующих, просто неожиданно упала на пол.
Как рассказали гости торжества, кто-то побежал по соседним залам в поисках врача, кто-то сам пытался помочь ведущей, но она находилась без сознания. Затем вызвали скорую.
Екатерина Морина работала ведущей не один год. Она провела не один десяток торжеств и получала много положительных отзывов.
Коллеги ведущей называют ее улыбчивой и милой девушкой. По словам волгоградцев, у женщины остались муж и трое детей.
Обстоятельства и причины смерти устанавливают следователи.
Фото: Екатерина Морина / Vk.com
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В Волгограде во время свадебного торжества умерла ведущая свадьбы Екатерина Морина. Об этом сообщает региональный портал v1.ru. Празднование происходило в отеле...
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