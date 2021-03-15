В России тамада умерла во время свадьбы

Источник материала: ОНТ

В Волгограде во время свадебного торжества умерла ведущая свадьбы Екатерина Морина. Об этом сообщает региональный портал v1.ru .

Празднование происходило в отеле «Семь королей». Тамада, по словам присутствующих, просто неожиданно упала на пол.

Как рассказали гости торжества, кто-то побежал по соседним залам в поисках врача, кто-то сам пытался помочь ведущей, но она находилась без сознания. Затем вызвали скорую.

Екатерина Морина работала ведущей не один год. Она провела не один десяток торжеств и получала много положительных отзывов.

Коллеги ведущей называют ее улыбчивой и милой девушкой. По словам волгоградцев, у женщины остались муж и трое детей.

Обстоятельства и причины смерти устанавливают следователи.

Фото: Екатерина Морина / Vk.com





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