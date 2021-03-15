Время молитвы и духовной чистоты: у православных начался Великий пост

Источник материала: ОНТ

Время молитв, служб и милосердия. Сегодня у православных верующих начался один из самых строгих постов – Великий.

Продлится он семь недель. Но первая и последняя будут самыми строгими. В это время нужно молиться, посещать службы в храмах. Не употреблять в пищу определённые продукты – конечно, если это не противопоказано здоровью человека. А ещё отказаться от вредных привычек, но самое главное в это время – позаботится о душе. Бороться с гневом и обидами, вспомнить о тех, кто нуждается в помощи и поддержке.

Дмитрий Хорошко, протоиерей, ключарь храма Александра Невского в Минске: «Святитель Златоуст говорит, что не покупайте дорогую постную пищу, а лучше деньги, которые вы сэкономите и купите себе простой еды, потратьте на дела милосердия. Пост – время, когда мы должны проявлять духовное милосердие по отношению к другим людям».

Завершится пост у православных торжеством Светлого Христова Воскресения – Пасхой. В этом году её будут отмечать 2 мая. У католиков же пост продолжается, а начался он месяц назад. В этом году большой перерыв между католической и православной Пасхами – западные христиане отпразднуют её 4 апреля, а восточные – практически через месяц.

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