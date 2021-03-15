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Время молитвы и духовной чистоты: у православных начался Великий пост
Источник материала: ОНТ
Время молитв, служб и милосердия. Сегодня у православных верующих начался один из самых строгих постов – Великий.
Продлится он семь недель. Но первая и последняя будут самыми строгими. В это время нужно молиться, посещать службы в храмах. Не употреблять в пищу определённые продукты – конечно, если это не противопоказано здоровью человека. А ещё отказаться от вредных привычек, но самое главное в это время – позаботится о душе. Бороться с гневом и обидами, вспомнить о тех, кто нуждается в помощи и поддержке.
Завершится пост у православных торжеством Светлого Христова Воскресения – Пасхой. В этом году её будут отмечать 2 мая. У католиков же пост продолжается, а начался он месяц назад. В этом году большой перерыв между католической и православной Пасхами – западные христиане отпразднуют её 4 апреля, а восточные – практически через месяц.
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Время молитв, служб и милосердия. Сегодня у православных верующих начался один из самых строгих постов – Великий. Продлится он семь недель. Но первая и последняя...
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