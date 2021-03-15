Этот день в истории: какие события происходили 15 марта в мире?

Источник материала: ОНТ

15 марта отметилось в истории различными событиями. Конечно, в первую очередь, белорусы вспоминают о государственном празднике – День Конституции. Главный закон суверенной Беларуси был принят 15 марта 1994 года. Но в мире в этот день происходили и другие события.

В этот день в 1800 году в Петербурге завершилось строительство Михайловского замка – дворца, в котором планировал жить Павел I. Но в историю замку довелось войти как месту, где император был убит заговорщиками. После этого Михайловский замок был переименован в Инженерный и передан военному ведомству.

В 1906 году в Великобритании была зарегистрирована торговая марка Rolls-Royce. Начав с производства авиамоторов, фирма прославилась на весь мир благодаря элитным легковым автомобилям, которыми пользуются короли, президенты и звезды шоу-бизнеса. Самый знаменитый рекламный слоган Rolls-Royce звучит так: «Если с вашей машиной что-то случилось, ваш шофер знает, что делать».

А в 1935 году в Москве родился Леонид Енгибаров. По общему мнению, это один из самых великих клоунов за всю историю циркового искусства. В 60-х Енгибаров покорял сердца зрителей по всему миру. Говорят, узнав о его кончине, Владимир Высоцкий не смог сдержать слёзы.

Фото: Pixabay

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