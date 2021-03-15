Экс-сотрудник Администрации президента: «Я был в «Молодом фронте». Система проверок не работает»

Не знаю, наверное, в моем личном деле стоит какая-нибудь отметка «неблагонадежный»: я был в «Молодом фронте» с 16 лет, фигурировал в уголовном деле Дмитрия Дашкевича — с такими взглядами по определению не берут в систему, а я вот смог в ней 14 лет продержаться. Это говорит о том, что система проверок не работает