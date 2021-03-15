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Экс-сотрудник Администрации президента: «Я был в «Молодом фронте». Система проверок не работает»

15.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Бывший юрист Администрации президента, а ныне Народного антикризисного управления Артем Проскалович – о том, что его удивляло при работе на госслужбе.

Экс-сотрудник Администрации президента: «Я был в «Молодом фронте». Система проверок не работает»

Юрист проработал на госслужбе 14 лет, из них 6 лет – в Администрации президента. И вот, что он рассказал в интервью TUT.BY.

Не знаю, наверное, в моем личном деле стоит какая-нибудь отметка «неблагонадежный»: я был в «Молодом фронте» с 16 лет, фигурировал в уголовном деле Дмитрия Дашкевича — с такими взглядами по определению не берут в систему, а я вот смог в ней 14 лет продержаться. Это говорит о том, что система проверок не работает

 
 
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Юрист проработал на госслужбе 14 лет, из них 6 лет – в Администрации президента.
 
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