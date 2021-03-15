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Экс-сотрудник Администрации президента: «Я был в «Молодом фронте». Система проверок не работает»
15.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Бывший юрист Администрации президента, а ныне Народного антикризисного управления Артем Проскалович – о том, что его удивляло при работе на госслужбе.
Юрист проработал на госслужбе 14 лет, из них 6 лет – в Администрации президента. И вот, что он рассказал в интервью
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Юрист проработал на госслужбе 14 лет, из них 6 лет – в Администрации президента.
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