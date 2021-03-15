Чалый: «Эта система вернулась к своим корням — грязи в экономике и грязи в политике»

Источник материала: Салiдарнасць

Известный экономист о новом диагнозе белорусов «эмигрень» и шансе, который представился всем нам.





Экономический аналитик Сергей Чалый, комментируя отток белорусов за границу, сравнил нашу страну с Молдовой.

— У меня есть такая шутка, что население Беларуси болеет новой болезнью «эмигрень». Уже тысячи человек уехали и это чудовищно. Если это продолжится и ничего не поменяется, я когда-то писал сценарий большой Молдовы, и мы семимильными шагами туда движемся: когда люди трудоспособного возраста конкурентоспособные на рынке труда, все окажутся вне страны, — сказал экономист на своем канале «Чалый LIVE».

Наиболее активно Беларусь покидают айтишники, на которых, по мнению аналитика, Александр Лукашенко очень обиделся. Тем не менее, произошедшее экономист считает закономерным.

— Лукашенко обижен на IT за то, что он «их вскормил левой грудью», а они оказались такими неблагодарными. Не досмотрело нынешнее руководство ПВТ, не обеспечило политическую лояльность.

Я думаю, то, что произошло с IT и ПВТ, — это на самом деле избавление от иллюзий. Я понимаю, что однажды появились такие люди, которые сумели в силу каких-то обстоятельств, сотрудничества с Гуцериевым или еще чего-то, получить возможность открывать ногой дверь в Администрацию президента.

И, возможно, они искренне хотели создать классные льготы для такой классной отрасли. Не важно, что при этом были нарушены нормальные демократические процедуры. Они думали: «Мы же классные, у нас же «крыша» сам Лукашенко, он пообещал нам «гавань» создать. Так он как дал, так и взял, неужели они этого не понимали?

Это был ускоренный, буквально за несколько лет, и, я надеюсь, усвоенный урок, что нельзя делать добрые дела негодными методами. Нельзя вот таким воровским способом протягивать без обсуждения всей страной декрет (Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики»), который якобы будет говорить о том, как мы будем делать из этой страны IT-страну. А что, самой стране не надо знать, что с ней предполагают делать? — сказал экономист.

Чалый констатировал, что теперешний период обнажил истинное лицо власти Беларуси, которая перестала декларировать концепты социального государства.

— Как неожиданно пропали все концепты о некоем социальном контракте между населением и Лукашенко (властью), суть которого заключалась в том, что вы не лезете в политику, за это мы вас кормим. При этом уровень довольства регулярно уменьшался. А теперь все разговоры о социальном государстве практически прекратились.

Потому что это все было побочным продуктом системы укрепления личной власти Лукашенко. До тех пор, пока ему требовалась эта легитимность в виде того, что «я же вам даю, я единственный источник доходов, я вас кормлю», это работало. Как только стало понятно, что этой легитимности недостаточно, были свернуты все завоевания, то есть, кормить никто уже не обещает.

Эта власть, окончательно сформировавшаяся в 1996 году после референдума, была основана на насилии, из насилия вышла и к насилию пришла, — отметил аналитик.

Те же самые процессы он увидел и в экономике, подчеркнув, что «система вернулась к грязи и в политике, и в экономике».

— То же самое можно сказать и про экономику. Как резко увеличилось количество новостей о том, сколько контрабанды идет из Беларуси. Причем контрабанды в таких масштабах и такими товарами, что это не может быть какой-то самодеятельностью. Это явно люди, которые имеют возможность получать разрешения, лицензии и т.д.

Я думаю, что громкость этих контрабандных дел не потому, что к нам стали обращать более пристальное внимание, а потому что просто сейчас очень деньги нужны, и люди живут как последний день, надо успеть заработать. Эта система вернулась к своим корням — грязи в экономике и грязи в политике, — размышляет Чалый.

Тем не менее, аналитик не видит в происходящем трагедии, а, наоборот, уверен, что мы на пороге позитивных перемен.

— То, что мы сейчас переживаем, это явно не трагическое событие, а, в конечном счете, оптимистическое. То, что происходит, — это исторический процесс демократизации того режима, который у нас долгое время был. Подобное происходит часто не в один день, но, скорее всего, это и не годы. В любом случае сигнал подан: «Валькирия уже протрубила».

Я не вижу никакой трагедии, наоборот, у нас появился шанс переоткрыть свою собственную страну, — полагает эксперт.