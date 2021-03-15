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Медики назвали продукты, которые укрепляют кости
Источник материала: Хартия'97
Медики назвали продукты, которые укрепляют кости
Кому и сколько нужно кальция?
Какие продукты питания способствуют укреплению костей, и к чему может привести дефицит кальция в организме рассказал сайт
Кальций в организме
Все мы прекрасно знаем, о том, что кальций – основной строительный, и самый распространенный, элемент в организме человека. Он обеспечивает стойкость костей к внешним воздействиям.
Нашему организму кальций необходим на протяжении всей жизни. А в некоторые ее периоды этому процессу необходимо уделить особое внимание. В первую очередь это важно для беременных женщин и в период после беременности, для малышей до 1 года, детям в возрасте 5-7 лет, а также в подростковый период, когда ребенок очень интенсивно растет. Для взрослых это период 30-летия и после 50-ти лет.
Источники кальция
Большое количество кальция содержится в молочных продуктах, мясе, рыбе и морепродуктах, орехах, зелени репы, сыре тофу, бобовых, а также в капусте.
Содержание кальция в продуктах питания в мг на 100 г продукта:
мак 1460 мг;
кунжут 783 мг;
крапива 713 мг;
подорожник 412 мг;
сардины в масле 330 мг;
шиповник 257 мг;
миндаль 25 мг;
лесной орех 226 мг;
соя бобы сухие 201 мг;
молоко коровье 120 мг;
рыба 30-90 мг;
творог 80 мг;
хлеб с отрубями 60 мг;
мясо, субпродукты, крупы, свекла - менее 50 мг;
твердый сыр 800 мг;
кресс-салат 220 мг;
йогурт 180 мг.
Дефицит кальция
При правильном питании дефицита кальция в организме человека не возникает. Но продолжительное отсутствие кальция в рационе может вызвать судороги, боль в суставах, сонливость, дефекты роста, а также запоры.
Более глубокий дефицит может провоцировать нарушение нормальной работы сердца, токсикозов беременности, повышение уровня холестерина в крови, развитие остеопороза, что снижает прочность костей, постоянные мышечные судороги и спазмы, замедление роста, разрушение зубов, слабоумие.
Причинами дефицита кальция могут стать злоупотребление кофе и алкоголем, так как его часть выводится с мочой.
Дефицит кальция в рационе - очень распространенное явление, которое служит причиной для развития множества опасных болезней в преклонном возрасте. Поэтому так важно придерживаться диетических рекомендаций и в «сложные» периоды дополнительно принимать препараты кальция и витамина Д.
Кому и сколько нужно кальция?
Согласно рекомендация ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) суточное поступление кальция в организм должно быть не ниже 1000 – 1200 мг для взрослого человека. Он должен поступать в организм вместе с фосфором, в соотношении 1 к 1.5 (кальций к фосфору).
Рекомендуемые суточные нормы потребления кальция:
Дети до 3 лет — 600 мг
Дети от 4 до 10 лет — 800 мг
Дети от 10 до 13 лет — 1000 мг
Подростки от 13 до 16 лет — 1200 мг
Молодежь от 16 и старше — 1000 мг
Взрослые от 25 до 50 лет — от 800 до 1200 мг
Беременные и кормящие грудью женщины — от 1500 до 2000 мг
Так же не следует забывать, что переизбыток кальция в организме – очень вреден.
Помимо общей усталости переизбыток может вызывать тошноту, чаще всего со рвотой, потерю аппетита, жажду, нарушение работы почек, аритмию, запоры и даже ухудшение психического здоровья, вплоть до галлюцинаций.
Придерживайтесь принципов правильного питания, следите за состоянием всего организма и тогда ваша жизнь будет долго и безболезненной.
Переломы – самый распространенный вид травм в наше время. Всем известно, что самым главным элементом для укрепления костей является кальций. Его дефицит приводит к непроизвольному сокращению мышц, болевые ощущения в суставах, усталость, расстройство интеллекта и много других проблем.
Наибольшее количество Са находится в молочных и мясных пищевых продуктах, рыбе, морепродуктах, плодах ореховых растений, листьях репы, капусте, соевом сыре. Употреблять их необходимо в меру, поскольку переизбыток макроэлемента способствует развитию нарушения сердечного ритма, неуравновешенности психики, отсутствию аппетита.
Не болейте!
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Кому и сколько нужно кальция?
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