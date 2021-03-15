ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Подзабыли на свою голову

15.03.2021 13:29 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Подзабыли на свою голову

  • Андрей Зубов
  • 15.03.2021, 13:18
Подзабыли на свою голову
Андрей Зубов

Российским властям стоило бы обратиться к словам Наполеона.

Совершено вопиющее политическое преступление, еще дальше толкающее Россию в объятия тоталитарной диктатуры

В субботу утром власти разогнали общероссийское собрание муниципальных депутатов, а его участников, более чем полторы сотни человек, арестовали. Руководивший разгоном офицер в звании полковника на безграмотном русском языке угрожал депутатам физическим насилием и применением спецсредств. Он же объяснил действия полиции тем, что собрание проводится «на средства запрещенной в РФ иностранной межправительственной организации».

Совершившееся — еще одна красная черта, которую переступила власть. Совершенно очевидно, что решение о разгоне и аресте принимали в Кремле самозваные правители России во главе с Путиным. Никакой меньший уровень тут невозможен.

Арестованы люди, избранные гражданами России. За каждым из них — десятки тысяч голосов. Следовательно, поруганы права миллионов людей на законное представительство. И шире — поругано само самоуправление как принцип. Совершено вопиющее политическое преступление, еще дальше толкающее Россию в объятия тоталитарной диктатуры.

Само понятие «нежелательной в РФ организации» надумано и фальшиво. Соответствующий закон приняла нелегитимная Дума и подписал правитель-узурпатор. В этом определении нет смысла. А если 170 депутатов сочли возможным собраться при поддержке такой организации, то они ее считают желательной, как и избравшие их люди. В таком случае применение этой статьи тем более абсурдно и ведет к еще более глубокому расколу власти. Та часть власти, которая с народом и которая сегодня арестована, противостоит власти узурпаторов — воров и убийц. Среди арестованных и недоубитый этой властью Владимир Кара-Мурза, мужественно вернувшийся из США на свою русскую родину и ныне оказавшийся в автозаке.

Иллюзии рассеял вполне уже арест Алексея Навального, судилище над ним и его исчезновение в недрах ФСИН. Иллюзии рассеяли аресты и избиения, переходящие в пытки тысяч людей, выступивших в защиту Алексея Навального.

Гнев зреет в российском обществе, нищем и всё более бесправном. Теперь уже все почти понимают всё. Власть Путина и его камарильи не пользуется ни симпатией, ни поддержкой людей, стоящих вне системы этой власти. Да и многие внутри власти всё с большим отвращением крутят палец у виска, когда речь заходит о лидере нации.

Без доверия народа власть не может устоять. Это — аксиома политической инженерии. На утверждение доверия работает вся пропаганда тиранических режимов. Где-то это удавалось, но в России проект распространения популярности Путина явно стал проваливаться после 2018 года и к концу 2020-го он на нулях.

События января — февраля 2021 года перевели эту популярность в отрицательную величину. Субботний арест 170 депутатов и разгон законного и мирного их собрания ускорил движение режима к своему неизбежному концу.

«Штыки — нужная вещь, но для одного они непригодны, — говорил Наполеон, — на них нельзя сидеть». Кажется, эту истину подзабыли запуганные народным протестом силовики Кремля и Лубянки. Подзабыли на свою голову.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российским властям стоило бы обратиться к словам Наполеона.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт: Сигнал подан, валькирия уже протрубила
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by