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Банковскую тайну россиян открыли для налоговой

15.03.2021 13:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Банковскую тайну россиян открыли для налоговой

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  • 15.03.2021, 12:55
Банковскую тайну россиян открыли для налоговой

17 марта вступают в силу исторические поправки в Налоговый кодекс РФ.

В России начинают действовать поправки в Налоговый кодекс, существенно расширяющие доступ налоговых органов к банковской тайне физических лиц, пишет finanz.ru.

Закон внесении изменений в статью 86 НК РФ, одобренный ГосДумой в конце января и подписанный президентом РФ Путиным в середине февраля, ступает в силу 17 марта.

Отныне кредитные организации будут обязаны предоставлять налоговикам копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствам, копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также образцы подписей и оттиски печатей.

ФНС также получит доступ ко всей информации и документам, которые в банк предоставляет клиент при идентификации.

Кроме того, кредитные организации будут обязаны раскрывать выгодоприобретателей по совершаемым операциям - как в отдельных случаях, так и за определенный период.

На передачу сведений в налоговую банкам дается три дня с момента получения запроса.

Доступ налоговых органов к банковской тайне применяется для предотвращения ухода от налогов и не затронет добросовестных налогоплательщиков, заявили ТАСС в пресс-службе Федеральной налоговой службы.

Изменения вводятся для «для повышения эффективности риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля», «предотвращении ущерба от недобросовестных налогоплательщиков», при этом все собранные ФНС данные «составляют налоговую тайну, имеют специальный режим хранения и доступа», напомнили в службе.

ФНС также подчеркивает, что закон не предусматривает непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах и вкладах физических лиц. Режим получения таких сведений останется прежним - только при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) ФНС России при проведении налоговых проверок в отношении этих лиц либо истребования у них документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 НК РФ.

Поправки о расширении полномочий ФНС были внесены в Думу РФ правительством и включены в проект закона, который касался совершенно другого вопроса - налогового контроля за ценами и порядка заключения соглашений о ценообразовании для целей налогообложения.

Это позволило принять их без публичного обсуждения и в ускоренном режиме. Как следует из данных в базе Думы, внесение состоялось во вторник, 26 января. В тот же день законопроект прошел второе чтение, а 27 января - утвержден в третьем.

Совет Федерации одобрил его спустя две недели - 10 февраля.

Против инициативы выступал Минюст. «Не ясно, для каких целей налоговые органы наделяются правом запрашивать вышеприведенный перечень имеющихся в распоряжении банка документов и сведений, поскольку в представленных материалах отсутствует аргументация вводимых проектом поправок положений», - говорилось в заключении ведомства.

Минфин в пояснительной записке к законопроекту уточнил, что поправки необходимы для осуществления налогового контроля и исполнения международных обязательств РФ по обмену информацией в налоговых целях.

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17 марта вступают в силу исторические поправки в Налоговый кодекс РФ.
 
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