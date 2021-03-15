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Умер бывший посол Беларуси в Азербайджане
Источник материала: Хартия'97
Умер бывший посол Беларуси в Азербайджане
Ему было 56 лет.
В Twitter белорусского посольства появилось сообщение о смерти бывшего экс-главы дипмиссии в Азербайджане.
Геннадию Ахрамовичу было 56 лет. В 1997-2000 гг. он был первым секретарем посольства Беларуси в Латвии, в 2003-2009 гг. генеральным консулом в Даугавпилсе, 2009-2015 гг. - посол по особым поручениям МИД, с 2015 года был послом в Азербайджане.
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Ему было 56 лет.
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