ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Умер бывший посол Беларуси в Азербайджане

15.03.2021 13:29 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Умер бывший посол Беларуси в Азербайджане

1
  • 15.03.2021, 12:52
  • 1,470
Умер бывший посол Беларуси в Азербайджане
Геннадий Ахрамович
Фото: Trend

Ему было 56 лет.

В Twitter белорусского посольства появилось сообщение о смерти бывшего экс-главы дипмиссии в Азербайджане.

Геннадию Ахрамовичу было 56 лет. В 1997-2000 гг. он был первым секретарем посольства Беларуси в Латвии, в 2003-2009 гг. генеральным консулом в Даугавпилсе, 2009-2015 гг. - посол по особым поручениям МИД, с 2015 года был послом в Азербайджане.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Рэкордная партыя гераіну трапіла ў Беларусь з Ірану транзытам праз Расею — больш за 500 кіляграм
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by