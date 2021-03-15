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Национальная символика везде

15.03.2021 13:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Национальная символика везде

  • 15.03.2021, 12:46
Национальная символика везде

Яркие фото с белорусских улиц.

Картина, которая с каждым днем становится все более привычной для граждан Беларуси. Белорусская символика - по всюду, пишет телеграм-канал «Баста!».

Вероятно, не осталось ни одной улицы, где бы не было национального флага. Если же такие имеются, то исправляйте.









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Яркие фото с белорусских улиц.
 
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