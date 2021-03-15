Источник материала: Хартия'97

Национальная символика везде 15.03.2021, 12:46

Яркие фото с белорусских улиц.

Картина, которая с каждым днем становится все более привычной для граждан Беларуси. Белорусская символика - по всюду, пишет телеграм-канал «Баста!» .

Вероятно, не осталось ни одной улицы, где бы не было национального флага. Если же такие имеются, то исправляйте.

































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