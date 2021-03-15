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В Кремле ответили на неуклюжие слова Лукашенко об отсутствии друзей у Беларуси

15.03.2021 13:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Кремле попытались сделать вид, что не заметили неуклюжие слова Александра Лукашенко о том, что у Беларуси нет друзей.

В Кремле ответили на неуклюжие слова Лукашенко об отсутствии друзей у Беларуси

Более того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков даже попытался защитить «белорусского партнера».

По его словам, пишет gazeta.ru, российская сторона исходит из того, что «такое вряд ли может относиться к России». Песков напомнил, что Беларусь и Россия находятся в Союзном государстве, а это означает, что «мы не друзья, а братья».

«Очень многое есть что рассказать. Но это со временем. Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет», — сказал Лукашенко 13 марта после соревнований на зимнем празднике в Раубичах, где его команда в эстафете заняла первое место.

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В Кремле попытались сделать вид, что не заметили неуклюжие слова Александра Лукашенко о том, что у Беларуси нет друзей.
 
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