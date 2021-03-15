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В Кремле ответили на неуклюжие слова Лукашенко об отсутствии друзей у Беларуси
Источник материала: Навiны
В Кремле попытались сделать вид, что не заметили неуклюжие слова Александра Лукашенко о том, что у Беларуси нет друзей.
Более того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков даже попытался защитить «белорусского партнера».
По его словам, пишет
«Очень многое есть что рассказать. Но это со временем. Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет», —
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В Кремле попытались сделать вид, что не заметили неуклюжие слова Александра Лукашенко о том, что у Беларуси нет друзей.
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