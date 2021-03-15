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Белорусский дуэт выпустил свою версию песни на «Евровидение» от Беларуси

15.03.2021 13:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У белорусского дуэта Shuma вышел клип на песню Dreva, и в нем много отсылок к белорусской действительности. Видео создала команда украинских видеохудожников — в знак солидарности с белорусами.


Кадр из клипа

Электронная этно-группа Shuma представила свою версию песни от Беларуси на «Евровидение» — она стала ответом группе «Галасы ЗМеста», которую Белтелерадиокомпания отправляет на песенный конкурс. Участники Shuma считают, что их клип более полно отражает то, что со времен президентских выборов происходит в Беларуси. В описании к видео артисты обращаются к иностранцам:

— Предлагаем вам послушать эмигрантскую версию [песни на «Евровидение»] вместо официальной, чтобы ваше впечатление от независимой белорусской музыки осталось реальным.


Герои ролика на песню Dreva скованы цепями или насильно ими разделены, под их ногами — цветы белого и красного цветов. Еще один ключевой персонаж — человек в костюме и с рогами, которого окружают люди в черном. Посиневшими пальцами он держится за книгу в красном переплете, а потом бросает в узников. В кадре появляется надпись «Сыходзь» и молодой человек, похожий на Николая Лукашенко.




В основу песни Dreva легла древнебелорусская молитва. Вокалистка Shuma Руся уточняет, что сейчас живет в Киеве и молится за свободу белорусов. Молится и ее героиня в клипе. В финале ролика засыпает спокойным сном, а над ее головой появляется титр с напоминанием о том, что в Беларуси более сотни политических заключенных.



Напомним, в 2018 году коллектив Shuma участвовал в национальном отборе на «Евровидение». Однако тогда Беларусь на конкурсе представил украинский певец Alekseev, который занял 16 место в полуфинале и не прошел в финал.

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У белорусского дуэта Shuma вышел клип на песню Dreva, и в нем много отсылок к белорусской действительности. Видео создала команда украинских видеохудожников - в знак...
 
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